Ideia de turbinar poder da guarda civil se espalha pelo Brasil

A intenção do prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB) de ampliar os poderes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também encontra paralelos em outras cidades do país. No entanto, a Justiça barrou a mudança do nome da corporação para Polícia Municipal em São Paulo, assim como em outros municípios paulistas.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou no início de março que guardas municipais poderão formar a nova Força Municipal de Segurança, que atuará armada. No projeto original enviado à Câmara em fevereiro, a Força Municipal, composta por reformados das Forças Armadas, seria um grupo paralelo à Guarda Municipal.

O texto, contudo, foi enviado cinco dias antes de o STF (Supremo Tribunal Federal) decidir que guardas municipais podem atuar no policiamento urbano, fazendo buscas pessoais e prisões em flagrante. O projeto original foi retirado e substituído por um novo, com as alterações.