Polícia Civil indicia suspeito da morte de Vitória

A Polícia Civil de Cajamar diz ter convicção de que Vitória foi morta pelo operador de empilhadeira e de que ele agiu sozinho.

Os advogados afirmam que Maicol é inocente e que outros elementos que surgiram ao longo da apuração estão sendo deixadas de lado. Como outras pessoas que estiveram no entorno de Vitória momentos antes do desaparecimento na noite de 26 de fevereiro.

O advogado de Maicol, Arthur Perin Novaes, conversou com a Folha de S.Paulo na quarta-feira (26) e manifestou incômodo com a entrevista coletiva realizada pelos delegados Luiz Carlos do Carmo e Fabio Lopes Cenachi, que anunciaram no dia 18 que o preso havia confessado o crime.