Pela 1ª vez, USP expulsa aluno por calúnia, difamação e racismo

Gomes apelou ao conselho da faculdade por um recurso, apreciado nesta tarde. Segundo sua advogada, Alessandra Falkenback de Abreu Parmigiani, ele sofre perseguição política por divergência ideológica e as provas apresentadas são frágeis. O estudante se descreve como conservador.

A matrícula do estudante foi encerrada em outubro, mas ele conseguiu uma decisão liminar da Justiça para receber seu diploma. A universidade recorreu e conseguiu impedi-lo de participar da colação de grau, que aconteceu em 4 de fevereiro.

O caso começou em meados de 2022, quando o então graduando terminou com a namorada, que havia conhecido no início do curso, dois anos antes. Ele relatou que a jovem teria começado a espalhar os motivos da separação, afirmando ter sido agredida e abusada sexualmente por ele.

Gomes tomou duas medidas contra a ex: registrou um boletim de ocorrência e pediu à USP uma sindicância por calúnia, difamação e perseguição.

Durante a investigação, conduzia por um grupo de professores, a junta suspeitou de que o acusador seria o autor dos delitos referidos e ainda praticaria violência psicológica contra a companheira. Foi anunciada, então, a abertura de um processo administrativo contra o jovem.