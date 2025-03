'Passaralho' de diplomata a colega vai parar na Polícia Federal

Uma brincadeira entre diplomatas do Itamaraty tomou proporções inesperadas e acabou investigada pela Polícia Federal. O episódio envolveu o embaixador Pablo Cardoso, que enviou anonimamente uma correspondência com o desenho de um pênis com asas ao primeiro-secretário Cristiano Ebner, chefe da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor (DSS) do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Ebner recebeu um envelope supostamente enviado por uma "Fundação Kresus", sem identificação do remetente. No interior, apenas o desenho obsceno. Sem entender a origem da mensagem e temendo que pudesse se tratar de intimidação, o diplomata levou o caso à Corregedoria do MRE e acionou a Polícia Federal.