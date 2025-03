PMs matam colombiano com 35 tiros e combinam versão falsa para BO

Policiais foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça. No local, os militares encontraram um colombiano que estava em aparente surto e, supostamente, ameaçava a vida de um cachorro com uma arma branca.

Quatro policiais militares de São Paulo foram indiciados pela morte de um colombiano dentro de um apartamento no centro da capital. O caso ocorreu em 24 de dezembro passado, mas os agentes só foram indiciados agora após imagens do crime circularem na imprensa.

Toda a ação foi gravada pelas câmeras corporais dos agentes. As imagens mostram quando os policiais, ainda no corredor do prédio, falam com o homem, que está dentro do apartamento, e pedem para que ele largue a arma branca e se entregue.

Negociações duraram cerca de dez minutos e um agente tentou usar uma arma de choque, que não é letal para conter o homem, mas o equipamento não funcionou. Na sequência, os policiais efetuaram dezenas de disparos. É possível ouvir os tiros e em seguida se forma uma nuvem de fumaça decorrente da pólvora.

Militares entraram no apartamento e encontraram o colombiano feriado, mas ainda vivo. Por fim, os policiais voltam a atirar e matam o homem à queima-roupa. No total, foram efetuados 44 disparos, dos quais 35 acertaram o colombiano. O cachorro que estava dentro do apartamento também foi morto. As informações são de perícia realizada a pedido da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que investiga o caso.