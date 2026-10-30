Recentemente comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência, e, quando observava os temas das aulas que teríamos me deparei com títulos como “Neurociência e espiritualidade” ou “Carisma e empatia” que me espantaram um pouco, já que no começo da minha carreira acadêmica há mais de 25 anos, estes seriam considerados muito subjetivos e não figurariam na “grade curricular” de nenhum curso científico.

Fiquei bem animado! Um destes temas “fora da curva” que eu quis trazer para a coluna de hoje e que me chamou muito a atenção é “Morte e terminalidade”, já aproveitando a proximidade da comemoração de finados e, com ela, as festas que são versões “modernas” dos antigos ritos pré-cristãos relacionados com a transição de mundos, como é o Halloween, que virou tradição também aqui no Brasil.

Bom, quando se fala sobre o “enfrentamento da morte” (que é outro termo bem utilizado para tratar do assunto no meio acadêmico) parece que o cérebro do homem moderno desaprendeu um pouco de como fazê-lo. Vejam que, mesmo para os médicos, cuja profissão inclui o cuidado de pessoas passando processo de morte, é muito aflitivo lidar com este evento comparado com outros problemas do nosso trabalho, como as doenças e outras complicações de saúde.

Acredito que nesta última frase esteja a chave para o entendimento deste horror que acompanha a mortalidade e, que, talvez, venha mostrar que a morte não precisa ser “enfrentada” tal como um inimigo. Parece que esquecemos que a morte é (sempre foi) parte da vida, cuja renovação ocorre através da desconstrução do que já existe para que se forme o espaço vazio necessário à nova vida. No ciclo de morte e vida, a “morte” vem em primeiro lugar.

Quando deixamos de aceitar a morte e passamos a acreditar que, de alguma forma, poderíamos criar imunidade à ela? Prestem atenção nas palavras que eu usei, agora a pouco, para falar da nossa pretensão de escapar da morte: “inimigo”, “objeto de trabalho médico” e mesmo “imunidade”. Percebem? Parece que a morte se tornou, em algum momento, um “mal” que pode ser curado com a medicação certa!

A curandeira, a parteira e o xamã, dos quais a medicina moderna é herdeira, nunca reivindicaram para si o “poder de vencer” a morte. Diante das dores e sofrimento humano a resposta foi sempre o tratamento, até onde fosse possível, para que se vivesse melhor e dignamente até o momento da transição para um outro plano espiritual.

Acontece que na segunda metade do século XVIII e início do XIX, a teoria biológica e a descoberta da penicilina trouxeram um recurso importante para o tratamento das doenças infecciosas (que eram as que “mais matavam” na época), mas trouxeram algo além também: uma narrativa.

Nesta narrativa, a morte passava a ter um agente no mundo real: as bactérias. O médico, por sua vez, ganhara nos antibióticos uma arma inédita contra eles, tornando-se o “todo-poderoso”, com poder de enganar o destino dos seus pacientes. O tratamento em si é um recurso muito importante, mas a posição de salvador é pesada demais para qualquer um, pois a morte não é uma interrupção inadvertida da vida. Ela é a sua conclusão, o fim digno de uma história com alegrias e tristezas, como tem que ser.

Mais de cem anos depois, a morte naturalmente continua a existir, mas o médico acaba se sentindo mal quando ela ocorre, acreditando que falhou em um “superpoder” que inadvertidamente aceitou junto com o seu juramento, mas que, na verdade, ele nunca teve.

Dr. Alexandre Martin é médico com formação em acupuntura, medicina chinesa, osteopatia e inteligência sistêmica, além de escritor e articulista do JJ.