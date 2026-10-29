Nem sempre é o caminho que está bloqueado. Às vezes, são as ideias que carregamos que nos impedem de seguir em frente.

Existem barreiras que conseguimos enxergar. São obstáculos concretos, dificuldades que se apresentam diante de nós e exigem esforço, coragem e, muitas vezes, paciência para serem superadas. Mas existem outras barreiras, silenciosas e menos evidentes, que podem ser ainda mais difíceis de vencer: aquelas que construímos dentro de nós mesmos.

São os nossos preconceitos, as nossas crenças limitantes e as conclusões que tiramos sobre a vida, sobre as pessoas e até sobre nós mesmos. Ideias que, repetidas ao longo do tempo, passam a determinar nossas escolhas, restringir nossas possibilidades e nos convencer de que certos caminhos simplesmente não são para nós.

Quantas oportunidades deixamos passar porque acreditamos que não somos capazes? Quantas pessoas julgamos antes de conhecê-las? Quantas vezes desistimos de algo sem sequer tentar, porque já decidimos antecipadamente que não daria certo?

No Evangelho de João, encontramos uma história interessante sobre isso. Quando Filipe contou a Natanael que havia encontrado Jesus, aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito, sua resposta foi: “Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?” (João 1:46).

Natanael carregava uma ideia preconcebida sobre Nazaré. Antes mesmo de conhecer Jesus, já parecia ter uma conclusão formada sobre alguém que vinha daquela região. Seu olhar inicial poderia ter encerrado a história ali, impedindo-o de descobrir quem realmente era aquele homem.

Mas Filipe não entrou em uma discussão para convencê-lo. Fez um convite simples: “Vem e vê”.

E Natanael foi.

Aquele homem que poderia ter permanecido preso ao próprio preconceito decidiu dar um passo além daquilo que pensava saber. Ao encontrar Jesus, descobriu que suas primeiras impressões não eram suficientes para compreender quem estava diante dele.

Essa história nos convida a uma reflexão importante: quantas vezes nossas ideias antecipadas nos impedem de experimentar algo novo? Quantas portas permanecem fechadas não porque estejam trancadas, mas porque sequer tentamos abri-las?

Nossas crenças são construídas a partir de experiências, influências, medos e aprendizados. Algumas nos ajudam a caminhar; outras, porém, precisam ser revistas. Quando não questionamos aquilo em que acreditamos, corremos o risco de transformar uma percepção em verdade absoluta e uma experiência passada em uma sentença sobre o nosso futuro.

Avançar exige disposição para rever conceitos, reconhecer que nem sempre temos razão e admitir que ainda há muito a aprender. Exige coragem para trocar certezas precipitadas por perguntas sinceras e permitir que novas experiências ampliem a nossa visão.

Natanael poderia ter parado na pergunta sobre Nazaré. Mas aceitou o convite para conhecer. E esse encontro mudou a direção de sua história.

Talvez seja esse o convite que precisamos fazer a nós mesmos: antes de concluir que algo não vai dar certo, que alguém não merece nossa atenção ou que somos incapazes de realizar determinada coisa, que tal nos permitirmos conhecer, tentar e descobrir?

O próximo passo da nossa vida não depende de abrir um novo caminho, mas de abandonar uma velha maneira de enxergar.

Paula Passos é pedagoga, pós-graduada em Educação Parental e MBA em Psicologia

Organizacional e Gestão de Pessoas (em andamento).