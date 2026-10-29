Quando saio bem cedo, observo um comércio que permite, aos moradores de rua, dormirem sob a marquise. Às seis horas, devem juntar suas coisas e se levantarem, pois, em seguida, os funcionários lavam a calçada para receberem seus clientes.

Eles, primeiramente, se espalham pelo entorno, sentados em alguma mureta ou no ponto de ônibus para desadormecerem. São homens e algumas poucas mulheres de noites com álcool ou drogas que, com o tempo, esquecem um pouco a sua história. Despertam de sonhos, caso ainda os tenham, ou de fantasmas e pesadelos.

Enquanto os observo, imagino como deve ser o rumo sem planos, sem casa, sem gente sua... Comovo-me com essa solidão que busca as margens para o próximo fumo que entorpece, depois de conseguir dinheiro para comprar. De seu mundo, fazem parte também os receptadores e traficantes. Quem seriam os mais nocivos na região em que ficam: eles, os traficantes ou os receptadores?

Vejo neles o rosto de meninos e meninas que passaram por minha vida, com problemas afetivos e transtornos, filhos de famílias destruídas que pouco se importaram com eles por também não terem estrutura para isso. Crianças à deriva geram habitantes dos cantos escuros.

Alguém me questionará se é de meu conhecimento que furtam, roubam com ameaças, que usam armas brancas, pulam nos quintais, reviram os lixos e deixam sujeiras, que fazem nas calçadas suas necessidades fisiológicas. E ainda podem me dizer que se estou com pena, que leve para casa.

Não penso que devam permanecer onde se encontram e nem que precisem ser tratados com brutalidade. Muitos aplaudem ataques que os colocam como entulho. A delicadeza é uma forma não invasiva de se relacionar com o outro.

Sigo a perspectiva cristã. Em sua homilia, em 17 de outubro, o Padre Márcio Felipe de Souza Alves, Reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, a partir do Evangelho de São Mateus (22, 15-21) e da Leitura do Profeta Isaías (45,1.4-6), a respeito dos fariseus quererem pegar Jesus em alguma palavra e, mostrando uma moeda perguntarem se era lícito pagar ou não imposto a César, comentou que o nosso coração pode ou não ser de Deus, que temos a liberdade de escolher se pertencemos a Deus ou a César, que representa o mundo. E enfatizou a proclamação do profeta Isaías: abrir todas as portas e não deixar trancar os portões. Penso que devemos plantar esperança e tentar todos os caminhos para que alguém se sinta motivado a construir uma história nova.

Domingo passado, em sua homilia na Missa do Carmelo São José, o Padre Paulo Eduardo Ferreira de Souza, Reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Desterro, fez uma colocação muito interessante. O Evangelho (Mateus 22, 34-40) a respeito da pergunta feita, pelos fariseus, a Jesus, sobre o maior mandamento da Lei. Jesus respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo é semelhante a esse: 'Amarás ao teu próximo como a ti mesmo’.”

Disse ele que a dimensão do amor a Deus é vertical e horizontal. Amar a Deus é ajoelhar-se diante do Senhor, manifestar piedade em nossos atos; amor em comunhão. É querer o que Deus quer e rejeitar aquilo que Ele rejeita. Quem deseja amar a Deus de todo o coração, não pode criar Deus de acordo com seus critérios. É amar o que Ele nos ordena. Dessa forma, o amor aos pobres tem que ser uma constante na nossa vida.

A caridade é dar ao outro o que é meu e justiça e lutar para que ele tenha o que é dele. O caridoso não negligencia o preceito da justiça.

Que Deus abençoe cada atitude que leve uma lamparina aos indigentes.

Maria Cristina Castilho de Andrade é professora e cronista