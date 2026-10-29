Estive pela primeira vez na China em outubro de 2025. Confesso que fiquei envergonhado do Brasil. Ali não há sujeira alguma em cidades maiores do que a maior cidade brasileira, São Paulo. Em poucos anos, os chineses construíram mais de mil UREs – Unidades de Regeneração Energética, a transformar lixo – hoje chamado resíduo sólido – em energia elétrica e em tijolo ecológico.

As cidades são floridas, perfumadas, repletas de gente alegra a praticar exercícios físicos, a pedalar, um silêncio que atordoa quem convive com a poluição sonora de nossas cidades.

Para confirmar essa impressão, leio artigo de Pedro Malan, que foi Ministro da Fazenda de FHC e pessoa muito respeitada em todo o mundo. Ele explica o sucesso chinês. “Em 1981, por iniciativa de Deng Xiaoping, o Banco Mundial aprovou um empréstimo para a China no montante de US$ 200 milhões, equivalentes a cerca de US$ 775 milhões de hoje. Era inteiramente destinado à ciência e educação, e seus objetivos eram claros: formar gente qualificada em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, computação; enviar estudantes chineses às melhores Universidades dos EUA e da Europa; promover interação entre universidades chinesas e estrangeiras na área científica”.

Com isso, mais de seis milhões de chineses estudaram no exterior, dos quais cerca de trinta por cento na pós-graduação. Meio milhão de chineses obtiveram grau de doutor em universidades americanas, europeias, japonesas e outras, nas áreas de engenharia, matemática, ciência da computação, física, química e ciências biomédicas.

Isso explica o extraordinário sucesso chinês. Malan recorda a recomendação de Barack Obama: os países que hoje investem mais e melhor em educação, amanhã serão mais competitivos do que nós.

A China já ultrapassou os Estados Unidos em inovação, está perseverando na política ecológica, levando a sério o aquecimento global e suas ruinosas consequências. Tanto assim, que fica na Mongólia Interior, na China, o primeiro parque industrial com saldo zero de dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa. O parque abriga fábricas de baterias e de turbinas eólicas e tornou-se parte da vitrine chinesa de energia renovável. Inaugurado em 2022, foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial como o primeiro do tipo no mundo.

Enquanto democracias ocidentais se tornam rudes, inibem a cultura ESG, a China torna a IA – Inteligência artificial disponível a todos, utilizando-se do “oper source models” e se propõe a treinar países a capacitar milhares de pessoas na aplicação de IA.

O convite está aberto a nações do Sul Global, com o objetivo de definir as normas internacionais de IA, mediante adoção de código aberto, cooperação tecnológica e acesso amplo às capacidades de IA.

E o Brasil nisso tudo? Malan recorda Celso Furtado, para quem “o que interessa no progresso tecnológico é a qualidade do fator humano, o que não se improvisa. Não basta investir, botar mais dinheiro. Toma tempo formar de verdade gente qualificada. O progresso tecnológico depende da qualidade do material humano”.

Porém, como tem sido tratada a educação no Brasil? Será que os candidatos àquilo que deveria ser a renovação dos quadros políticos se interessam por isso? Alguém está ouvindo algo de sensato, algum programa tendente a recuperar anos perdidos? Anos que não voltam mais?

China, ensina-nos a viver nossa realidade e a nos transformarmos. As novas gerações dependem disso.

*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pós-graduação da UNINOVE e Secretário-Executivo das Mudanças Climáticas de São Paulo.