O Paulista Futebol Clube divulgou uma nota oficial sobre os preparativos do clube para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista em 2027. A competição, que começa no dia 24 de janeiro, terá formato de pontos corridos na primeira fase. Para o torcedor do Galo, há novidade, o reajuste dos ingressos, que partirão de R$ 40. Veja abaixo a nota na íntegra:

O Paulista participou do Conselho Técnico do Campeonato Paulista Série A3 de 2027, sendo representado pelo diretor executivo de futebol, Pedro Soriano, e pelo vice-presidente da associação, Rodrigo Peternelli.

Durante a reunião, foram definidos o regulamento e as principais diretrizes da competição, que terá início no dia 24 de janeiro e término previsto para 2 de maio.