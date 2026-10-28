O Paulista Futebol Clube divulgou uma nota oficial sobre os preparativos do clube para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista em 2027. A competição, que começa no dia 24 de janeiro, terá formato de pontos corridos na primeira fase. Para o torcedor do Galo, há novidade, o reajuste dos ingressos, que partirão de R$ 40. Veja abaixo a nota na íntegra:
O Paulista participou do Conselho Técnico do Campeonato Paulista Série A3 de 2027, sendo representado pelo diretor executivo de futebol, Pedro Soriano, e pelo vice-presidente da associação, Rodrigo Peternelli.
Durante a reunião, foram definidos o regulamento e as principais diretrizes da competição, que terá início no dia 24 de janeiro e término previsto para 2 de maio.
O campeonato manterá o formato de pontos corridos na primeira fase, com todos os clubes se enfrentando em turno único. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata.
Na fase eliminatória, não haverá disputa de pênaltis. Em caso de igualdade nos resultados, a equipe com melhor campanha na primeira fase terá a vantagem da classificação.
Também ficou definido que o valor mínimo dos ingressos será de R$ 40,00.
O Paulista segue trabalhando no planejamento para a temporada de 2027, com foco na preparação para a disputa da Série A3.