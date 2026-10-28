28 de outubro de 2026
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EM JANEIRO

Paulista acerta detalhes sobre a A3; ingressos sobem para R$ 40

Por Redação | Paulista FC
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Paulista FC
O vice-presidente da associação e ex-presidente do Paulista, Rodrigo Peternelli, esteve no conselho
O vice-presidente da associação e ex-presidente do Paulista, Rodrigo Peternelli, esteve no conselho

O Paulista Futebol Clube divulgou uma nota oficial sobre os preparativos do clube para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista em 2027. A competição, que começa no dia 24 de janeiro, terá formato de pontos corridos na primeira fase. Para o torcedor do Galo, há novidade, o reajuste dos ingressos, que partirão de R$ 40. Veja abaixo a nota na íntegra:

O Paulista participou do Conselho Técnico do Campeonato Paulista Série A3 de 2027, sendo representado pelo diretor executivo de futebol, Pedro Soriano, e pelo vice-presidente da associação, Rodrigo Peternelli.

Durante a reunião, foram definidos o regulamento e as principais diretrizes da competição, que terá início no dia 24 de janeiro e término previsto para 2 de maio.

O campeonato manterá o formato de pontos corridos na primeira fase, com todos os clubes se enfrentando em turno único. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata.

Na fase eliminatória, não haverá disputa de pênaltis. Em caso de igualdade nos resultados, a equipe com melhor campanha na primeira fase terá a vantagem da classificação.

Também ficou definido que o valor mínimo dos ingressos será de R$ 40,00.

O Paulista segue trabalhando no planejamento para a temporada de 2027, com foco na preparação para a disputa da Série A3.

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