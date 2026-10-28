O romancista português Valter Hugo Mãe escreveu um livreto precioso chamado “O paraíso são os outros”. Livreto por se tratar de volume mínimo em formato de bolso, com cerca de 60 páginas, recheado de ilustrações do próprio autor. A narradora é uma garota na faixa de 8 ou 9 anos de idade. Conta o autor, em posfácio à edição brasileira, que o título vem da famosa peça teatral “Entre quatro paredes”, de Jean Paul Sartre (1905/1980). No drama de Sartre, escrito em 1945, os personagens são obrigados, depois da morte, a conviver por toda a eternidade com seus desafetos. E um deles diz a frase antológica “o inferno são os outros”. O romancista português pegou carona na máxima sartreana, mas inverteu seu sentido, escrevendo a respeito do amor e da afeição.

A garotinha narradora diz que vive num “lugar quente” e que no verão gosta de se pôr a observar casais, sejam de humanos, sejam de outros bichos: “Os gatos são casais misturados. Eu acho. Não são fiéis. Os cachorros também não. São fiéis aos donos mas, entre si, não namoram com muito cuidado. A minha mãe explica que o amor também é namorar com cuidado”. A menina – cujo nome não aparece --, por reparar nos casais, destaca a beleza deles: “Os bichos só são feios se não entendermos seus padrões de beleza. Um pouco como as pessoas. Ser feio é complexo, e pode ser apenas um problema de quem observa”. Ela diz que desde os cinco anos usa óculos, e por isso está “sempre por detrás de uma janela de vidro”. Ela compara com as janelas de sua casa no verão, que, para não ser invadida por insetos, são bloqueadas por telas de furinhos finos. Anteparos que modificam a percepção do entorno.

“Os casais são criados por causa do amor”, sentencia a menina, e “eu estou sempre à espera de entender o que é. Sei que é algo que é algo como gostar tanto que dá vontade de grudar. Ficar agarrado, não fazer nada longe”. Suas observações misturam singeleza e um lirismo delicado. São inúmeras as tiradas: “Embora existam os que fazem festa, há uma infinidade de casais que não as tem e outros nem dizem nada a ninguém. São casais, mas só eles sabem. Gostam um do outro, mas só eles sabem”. Em outro trecho declara: “Os adultos apaixonam-se ao acaso, ainda que façam um esforço para escolher muito ou com muita inteligência. Já aprendi. O amor é um sentimento que não obedece nem se garante. Precisa de sorte e, depois, de empenho. Precisa de respeito. Respeitar é saber deixar que todos tenham vez. Ninguém pode ser esquecido”. Ou ainda: “As pessoas mais velhas, quando são um casal, dá beijos pequenos. As pessoas novas costumam dar beijos mais longos, cheios de paciência. Eu não tenho muita paciência. Devo ter a alma mais velha. Não sei”. Seu olhar atento registra: “Também não acredito muito que beijar seja como construir prédios, embora alguns beijos pareçam cansar. Há casais que ficam mesmo sem ar, como quem andou a carregar tijolos. (...) Tenho muitas dúvidas. Quando me apaixonar, dizem-me, fico logo esclarecida. Aguardarei desconfiada. Não aceito as coisas à pressa. Preciso de pensar”.

Valter Hugo Lemos incorporou o sobrenome “Mãe” a seu nome artístico. Nascido em Angola, em 1971, mudou-se ainda na infância para Portugal. Formou-se em Direito. Multitalentoso, Mãe é escritor, artista plástico, cantor, apresentador de TV e editor. Fã declarado da cultura brasileira, admira a constelação formada por estrelas como Guimarães Rosa, Ferreira Gullar, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Manoel de Barros, Ignácio de Loyola Brandão... A lista é longa e eclética. Dentre outros livros, escreveu os volumes de poesia “O sol pôs-se calmo sem me acordar” e “Três minutos antes de a maré encher”, além dos romances “A máquina de fazer espanhóis” e “O apocalipse dos trabalhadores”.

Fernando Bandini é professor de Literatura