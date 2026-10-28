Quem de vocês, na década de 60, assistiu aos desenhos de Hanna Barbera “Os Jetsons”? A família Jetsons vivia num mundo futurista, cercada de telas, relógios inteligentes, videochamadas e uma empregada robô, chamada Rose. Já no seriado Star Trek — Jornada nas Estrelas, criada por Gene Roddenberry, tripulantes exploravam o espaço em naves superequipadas com comunicadores portáteis e computadores capazes de responder a perguntas. Igualmente a capa da revista americana “The Economist” dos dias atuais previu antecipadamente fatos e acontecimentos, não tão lúdicos.

Como eles já sabiam?

A ficção científica não prevê o futuro como quem consulta uma agenda. Ela imagina possibilidades e amplia os limites do que conseguimos conceber. Décadas depois, parte daqueles recursos está incorporada à vida cotidiana como as conversas por vídeo, GPS para encontrar caminhos, assim como recorremos a exames de imagem para investigar o corpo humano. Robôs e sistemas automatizados transformaram fábricas, serviços e atividades antes executadas exclusivamente por pessoas.

A inteligência artificial acrescentou uma nova dimensão a essa história. Processa grandes volumes de informação, identifica padrões, produz textos e imagens, traduz idiomas e auxilia na resolução de problemas. Com ferramentas como o ChatGPT, milhões de pessoas passaram a experimentar uma tecnologia que parecia restrita a especialistas. Mas a qualidade do resultado depende das perguntas e da capacidade de avaliar as respostas. Um texto convincente não é, necessariamente, verdadeiro.

Usar a IA pode ampliar nosso repertório, economizar tempo e abrir caminhos para aprender. Mas o que acontece quando deixamos de consultá-la para depender dela? Quando pedimos que formule nossas ideias antes de tentarmos pensar, escreva por nós antes de encontrarmos as palavras ou decida em nosso lugar antes de examinarmos as alternativas?

A conveniência pode se transformar em dependência silenciosa. Se delegamos à máquina a leitura, a escrita, a memória e parte do julgamento, corremos o risco de enfraquecer habilidades essenciais para usar a própria tecnologia com discernimento. A IA pode sugerir caminhos, mas não assume a responsabilidade por nossas escolhas. Também pode errar e apresentar informações falsas com aparente segurança.

A ficção científica nos ensinou a imaginar o que ainda não existia. A inteligência artificial nos convida a refletir sobre o que faremos com aquilo que já existe e sobre o que podemos deixar de fazer se entregarmos tudo às máquinas. Ter acesso à tecnologia não significa compreender suas consequências.

Na era da inteligência artificial, enxergar também significa perceber quando a ferramenta nos ajuda a pensar e quando começa a pensar em nosso lugar.

Rosângela Portela é jornalista, consultora e mentora em comunicação