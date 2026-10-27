A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), iniciou o planejamento estratégico para 2027 das 49 modalidades do Time Jundiaí que integram o programa Esporte Campeão, voltado a atletas que representam o município em competições regionais, estaduais e nacionais. A reunião, conduzida pela secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, contou com a participação da equipe gestora da Smel, técnicos, parceiros e educadores esportivos responsáveis pelas modalidades.

Mais de 1,2 mil atletas integram programas, como o Esporte Campeão, a partir dos 4 anos, e também da Melhor Idade. Desse total, 678 são mulheres, o equivalente a 53,7%, e 584 são homens, distribuídos em 86 turmas.

Para o planejamento da próxima temporada, a prioridade da Secretaria é fortalecer o esporte de base. O trabalho envolve o alinhamento dos critérios, considerando os recursos orçamentários disponíveis para o apoio às diferentes modalidades. “Estamos iniciando a definição das categorias, avaliação do nível técnico das competições e a identificação das entidades organizadoras. Vamos basear nossos critérios e decisões esportivas no orçamento que teremos para o apoio às várias modalidades”, explicou a diretora de Esportes de Formação e Rendimento da Smel, Eliana Cristina da Silva.