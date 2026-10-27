29 de outubro de 2026
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BMX RACING

BMX de Jundiaí conquista pódios em Indaiatuba

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Alunos da Escolinha de BMX de Jundiaí conquistaram pódios na Corrida Interescolinhas de BMX, realizada no sábado (24), em Indaiatuba. Os representantes do município competiram em diferentes categorias e obtiveram resultados entre os primeiros colocados.

Na categoria Boys Novatos de sete anos, Tom Alexandre Bisinoto Liguori terminou na primeira posição. Já na disputa de 11 e 12 anos, Daniel ficou com o segundo lugar, enquanto Lucas conquistou a terceira colocação na Open de oito anos.

Outros dois atletas jundiaienses garantiram a segunda posição em suas categorias. Lucas Teixeira da Armada foi vice-campeão na disputa de nove e dez anos, e Luiz Neto terminou em segundo na categoria de sete e oito anos.

Na categoria Open de oito anos, Henrico Roveri Buoso encerrou a prova na sexta colocação. Julia Teixeira da Armada, por sua vez, ficou em quarto lugar na Pré-bike, voltada aos participantes que estão nas etapas iniciais da modalidade.

A competição reuniu atletas de diferentes categorias e proporcionou aos alunos da escolinha mais uma oportunidade de experiência nas pistas. Os resultados destacam a participação dos representantes de Jundiaí no evento realizado em Indaiatuba.

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