Alunos da Escolinha de BMX de Jundiaí conquistaram pódios na Corrida Interescolinhas de BMX, realizada no sábado (24), em Indaiatuba. Os representantes do município competiram em diferentes categorias e obtiveram resultados entre os primeiros colocados.

Na categoria Boys Novatos de sete anos, Tom Alexandre Bisinoto Liguori terminou na primeira posição. Já na disputa de 11 e 12 anos, Daniel ficou com o segundo lugar, enquanto Lucas conquistou a terceira colocação na Open de oito anos.

Outros dois atletas jundiaienses garantiram a segunda posição em suas categorias. Lucas Teixeira da Armada foi vice-campeão na disputa de nove e dez anos, e Luiz Neto terminou em segundo na categoria de sete e oito anos.