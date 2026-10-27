A equipe de natação da Prefeitura de Jundiaí conquistou 18 medalhas na fase regional do Pró-Natação, realizada neste sábado (24), em Valinhos. Foram sete ouros, seis pratas e cinco bronzes. O evento é promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
Jundiaí participou da competição com 54 atletas, acompanhados pelos técnicos André Schunck, Otacilio Calciolari e Michael Lenk. Os nadadores disputaram provas de diferentes estilos e distâncias, representando o município na etapa regional.
Além dos pódios, a equipe garantiu duas vagas para a final estadual. Sabrina Garcia se classificou nos 50 metros livre, enquanto Valentina Sartor assegurou a participação nos 50 metros peito.
Na categoria A, Nicolas Nakachima foi um dos destaques da delegação, com três medalhas de ouro. O atleta venceu as provas dos 50 metros livre, costas e borboleta.
Também na categoria A, Miguel Beccari conquistou ouro nos 50 metros peito, prata nos 50 metros livre e bronze em outra prova da mesma distância, conforme os resultados divulgados pela equipe.
Juan dos Santos completou sua participação na categoria A com duas medalhas de prata: uma nos 50 metros livre e outra nos 50 metros costas. Os resultados contribuíram para a pontuação da delegação jundiaiense.
Na categoria B, Sabrina Garcia subiu ao pódio três vezes. Além do ouro nos 50 metros livre, a nadadora conquistou duas medalhas de prata, nos 50 metros costas e borboleta, e confirmou sua classificação para a final estadual.
Valentina Sartor também teve participação vitoriosa na categoria B, com ouro nos 50 metros peito. O resultado garantiu à atleta a vaga na decisão estadual da prova, ampliando a presença de Jundiaí na próxima fase.
Lorenzo Sakamoto conquistou duas medalhas de prata na categoria B, nos 50 metros borboleta e costas. Já Nicole Roncoletta obteve bronze nos 50 metros peito, somando mais um resultado individual para a equipe.
Na categoria A, Kauany Sakamoto também subiu ao pódio ao conquistar bronze nos 50 metros peito. A prova reuniu atletas da categoria e contribuiu para o total de medalhas obtidas pelo município.
Entre os nadadores da categoria C, Gustavo Savoy conquistou bronze nos 100 metros peito. Thomaz Finamore, por sua vez, garantiu prata na mesma distância, encerrando a participação dos atletas da categoria entre os medalhistas divulgados.
Ao fim da competição, a equipe municipal somou sete medalhas de ouro, seis de prata e cinco de bronze, totalizando 18 conquistas. O desempenho também garantiu a classificação de duas nadadoras para a final estadual do Pró-Natação.
A delegação foi orientada pelos técnicos André Schunck, Otacilio Calciolari e Michael Lenk. Com os resultados obtidos em Valinhos, Jundiaí encerrou a fase regional com pódios em diferentes categorias e duas representantes confirmadas na etapa estadual.