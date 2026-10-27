A equipe de natação da Prefeitura de Jundiaí conquistou 18 medalhas na fase regional do Pró-Natação, realizada neste sábado (24), em Valinhos. Foram sete ouros, seis pratas e cinco bronzes. O evento é promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Jundiaí participou da competição com 54 atletas, acompanhados pelos técnicos André Schunck, Otacilio Calciolari e Michael Lenk. Os nadadores disputaram provas de diferentes estilos e distâncias, representando o município na etapa regional.

Além dos pódios, a equipe garantiu duas vagas para a final estadual. Sabrina Garcia se classificou nos 50 metros livre, enquanto Valentina Sartor assegurou a participação nos 50 metros peito.