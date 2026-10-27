Com o fim das eleições, além do resultado, é pertinente realizar um balanço sobre as campanhas e, especialmente, acerca do comportamento dos eleitores. Isso porque, diante de uma disputa baseada em ataques ao oponente, desavenças entre os apoiadores de cada candidato foram estimuladas, gerando hostilidade e, até, o rompimento de amizades e vínculos familiares.

O certame de 2026 apresentou mudanças significativas no processo eleitoral. A internet nunca foi tão utilizada na busca por votos. Nesse contexto, encontram-se produções em que cada detalhe é pensado: cenário, luzes, frases, entre outros elementos com a finalidade de atingir o público-alvo.

Além disso, a vida on-line permite a participação direta da população que pode registrar seu comentário de apoio ou discordância. Antes, o pedido dos concorrentes era para assistir à propaganda eleitoral. Agora é “curta, comente e compartilhe”. Há, ainda, os famosos cortes, ou seja, vídeos curtos feitos para viralizar ou hypar, segundo a linguagem contemporânea.

Nessa forma de campanha política, a aversão ao posicionamento contrário se intensificou. É muito comum, atualmente, julgar o caráter do eleitor em razão de sua ideologia, presenciando-se grandes embates que chegam ao lamentável ponto das agressões verbais e físicas.

Tais atitudes são reflexos do fanatismo político que envolve a adesão intransigente a uma ideia e leva o indivíduo a considerar sua visão como a única aceitável, tratando quem pensa diferente como inimigo. Essa postura é abordada na obra “Faces do Fanatismo”, de Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky, cuja leitura é mais que recomendada.

Ressalta-se que o comportamento apontado pode ser influenciado por estímulos sociais, nem sempre percebidos por quem os recebe. A democracia justamente abre espaço para a convivência entre pensamentos divergentes, mas o respeito ao próximo e às leis deve sempre prevalecer.

A intolerância, em qualquer aspecto, traz consequências graves para a vida em comunidade. Já a intolerância política está presente quando a divergência deixa de ser aceita como parte da vida em sociedade e passa a servir de motivo para constranger ou excluir o outro.

Não se pode esquecer que cada pessoa forma suas convicções a partir de suas experiências, informações e realidades particulares. Ouvir uma posição diferente pode contribuir para compreender essas razões, rever conceitos ou fortalecer os próprios argumentos.

O caráter de alguém deve ser avaliado por sua conduta, pela forma como trata as pessoas e pela responsabilidade com que age. A preferência por um candidato ou uma corrente ideológica, isoladamente, não permite conhecer toda a sua história, seus princípios e suas intenções.

A crença nos políticos não pode se transformar em descrença na sociedade. É necessário entender quando a diferença de opinião se tornou motivo de irritação a ponto de se evitar o contato. Cada um é livre para escolher com quem quer conviver, outra característica da democracia. Mas é preciso refletir se vale a pena romper laços afetivos por conta de um candidato, considerando a enorme relevância da coexistência para o desenvolvimento humano.

Daniel Orsini Martinelli é advogado, presidente da OAB Jundiaí, membro da Academia Jundiaiense de Letras Jurídicas, IBDCONT e IBDFAM.