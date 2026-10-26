Atletas de Itupeva conquistaram 50 medalhas no IV Festival de Inclusão Social Ken In Kan, realizado no último sábado (24), no Ginásio Jordão Dias Fernandes, em Várzea Paulista. A competição reuniu centenas de participantes em diferentes categorias de kata e kumite, com 730 participações registradas na plataforma oficial do evento.
O município foi representado por atletas do Projeto Karatê Kenko, orientado pelo sensei Hélio Gomes, e do Projeto Social/Nikkõ Karate-do, comandado pelo sensei Joacir Almeida. Juntas, as equipes conquistaram 17 medalhas de ouro, 16 de prata e 17 de bronze.
Projeto Karatê Kenko conquista 23 medalhas
O Projeto Karatê Kenko participou do festival com 31 atletas e encerrou a competição com 23 medalhas, sendo sete de ouro, nove de prata e sete de bronze.
As medalhas de ouro foram conquistadas por Katiana Lima, Mateus Pupo, Ana Júlia, Evelly Natal, Luciano Costa, Ryan Miguel e Leildo Costa.
Na categoria prata, os medalhistas foram Roberta Lima, Akemi Gonçalves, Mércia Alves, Maria Macedo, Luiz Henrique, Heloísa Ferro, Felipe Almeida e Davi Costa.
Já as medalhas de bronze ficaram com Roberta Lima, Adriely Oliveira, Mércia Alves, Maria Eduarda, Luiz Henrique, Nicole Vitória e Leildo Costa.
Alguns atletas subiram ao pódio mais de uma vez por disputarem diferentes provas durante o festival. O projeto conta com apoio da Prefeitura de Itupeva, por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes.
Projeto Social/Nikkõ Karate-do soma 27 medalhas
O Projeto Social/Nikkõ Karate-do participou da competição com 21 atletas e conquistou 27 medalhas, sendo dez de ouro, sete de prata e dez de bronze.
Representaram a equipe Roberta dos Santos Sultero, Bernardo Sales, Lucca Nascimento Azevedo, Murilo Roberto Ricci, Adilson Viana Costa, Davi Santana Sampaio, Thavyson Raian, Thiago Lorenzo Pires do Carmo, Antony Sena Figueiredo Gonzaga, Letícia Gabrielly Cardos Souza, Eduarda Moreira Rocha Brandão, Bernardo Nascimento Azevedo, Arthur Roberto Ricci, Heytor Teixeira Silva, Maria Clara Pereira de Moraes, Valentina Garcia da Silva, Isabelly Santana de Moura, Valentina Fernandes Martins, Isadora Hilario Sultero, Patrícia Oliveira Ricci e Roberto Carlos Ricci.
Com o resultado das duas equipes, Itupeva encerrou sua participação no festival com 50 medalhas, reforçando o desempenho dos projetos esportivos do município em uma competição que também destaca a inclusão social por meio do karatê.