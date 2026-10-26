Atletas de Itupeva conquistaram 50 medalhas no IV Festival de Inclusão Social Ken In Kan, realizado no último sábado (24), no Ginásio Jordão Dias Fernandes, em Várzea Paulista. A competição reuniu centenas de participantes em diferentes categorias de kata e kumite, com 730 participações registradas na plataforma oficial do evento.

O município foi representado por atletas do Projeto Karatê Kenko, orientado pelo sensei Hélio Gomes, e do Projeto Social/Nikkõ Karate-do, comandado pelo sensei Joacir Almeida. Juntas, as equipes conquistaram 17 medalhas de ouro, 16 de prata e 17 de bronze.

Projeto Karatê Kenko conquista 23 medalhas

O Projeto Karatê Kenko participou do festival com 31 atletas e encerrou a competição com 23 medalhas, sendo sete de ouro, nove de prata e sete de bronze.