Os pais de duas crianças, de 4 e 6 anos, e uma vizinha foram presos em flagrante por abandono de incapaz na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro Residencial Jundiaí. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após uma denúncia de que as crianças estavam sozinhas na via pública, à procura dos pais.
De acordo com o registro policial, um vizinho informou que encontrou as duas crianças desacompanhadas caminhando na rua e, por conhecer os familiares, decidiu levá-las até a residência. No entanto, algum tempo depois, elas voltaram à rua sozinhas e chorando.
Como essa era a segunda vez que a situação ocorria e não foi possível entrar em contato com os pais, o solicitante acionou a Polícia Militar.
Os policiais realizaram diligências na residência da família e tentaram contato telefônico com os pais, mas não conseguiram localizá-los naquele momento. As crianças e o solicitante foram encaminhados ao plantão policial.
Posteriormente, os pais compareceram à delegacia após serem informados sobre a necessidade de prestar esclarecimentos. Após analisar os fatos, a delegada de polícia determinou a prisão em flagrante dos dois pelo crime de abandono de incapaz.
VIZINHA PRESA
Durante o atendimento, a mãe alegou que havia deixado os filhos sob os cuidados de uma vizinha. Entretanto, segundo o registro policial, durante as diligências, a mulher informou à equipe que não estava responsável pelas crianças.
Diante da versão apresentada pela genitora, uma equipe foi até a residência da vizinha e a conduziu ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Após ser ouvida pela autoridade policial, ela também recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.
Ao final das providências policiais, as duas crianças ficaram sob os cuidados da tia. Já o filho da vizinha foi entregue aos cuidados da avó materna.
O caso foi registrado como abandono de incapaz e encaminhado às autoridades competentes.