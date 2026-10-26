Os pais de duas crianças, de 4 e 6 anos, e uma vizinha foram presos em flagrante por abandono de incapaz na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro Residencial Jundiaí. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após uma denúncia de que as crianças estavam sozinhas na via pública, à procura dos pais.

De acordo com o registro policial, um vizinho informou que encontrou as duas crianças desacompanhadas caminhando na rua e, por conhecer os familiares, decidiu levá-las até a residência. No entanto, algum tempo depois, elas voltaram à rua sozinhas e chorando.

Como essa era a segunda vez que a situação ocorria e não foi possível entrar em contato com os pais, o solicitante acionou a Polícia Militar.