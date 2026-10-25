A rotina de Brunna Ukachinski, de 38 anos, exige força dentro e fora da academia. Policial operacional, ela divide os dias entre o trabalho na segurança pública e a preparação para competições de fisiculturismo, uma modalidade que exige disciplina, constância e dedicação. O esforço mais recente foi recompensado com o vice-campeonato do Mr. Olympia Brasil 2026, na categoria Women’s Physique.

A história com os treinos começou em 2013, em uma pequena academia de bairro. Na época, o objetivo era apenas tonificar os músculos, sem imaginar até onde poderia chegar no esporte. A mudança veio quando conheceu Marcão, que trabalhava com levantamento de peso e puxava caminhões. Com ele, Brunna passou a treinar de maneira mais intensa e a descobrir novas possibilidades para o próprio desempenho.

“Fui ficando mais forte e maior e me apaixonando pelo esporte”, conta. Antes de chegar ao fisiculturismo, ela competiu no levantamento de peso, experiência que ajudou a consolidar sua relação com os treinos intensos e com a busca constante por superação.