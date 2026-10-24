A atleta Gislaine Cristina de Sá, do Time Jundiaí de Atletismo, estabeleceu um novo recorde paulista e brasileiro no salto com vara da categoria de 40 a 44 anos. A marca de 3,04 metros foi homologada após a participação no Circuito Open da Federação Paulista de Atletismo, realizado em 20 de setembro, na capital.
O resultado supera em dois centímetros o recorde anterior, que também pertencia à atleta e havia sido registrado em junho deste ano. Com a nova marca, Gislaine chega ao 12º recorde paulista e brasileiro conquistado na prova ao longo de sua trajetória esportiva.
A atleta destacou a dificuldade de ultrapassar os três metros no salto com vara, modalidade que exige força, velocidade, flexibilidade, precisão e coordenação. Segundo ela, o resultado é fruto de anos de treinamento e análise técnica para corrigir movimentos e melhorar o desempenho.
A preparação para a próxima competição já começou. Gislaine disputará a Taça Brasil de Atletismo Master, marcada para 7 de novembro, em São Paulo, com o objetivo de superar novamente sua marca. A comissão técnica e a atleta definiram uma nova meta para a prova.
O trabalho conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Jundiaí e da clínica Ortogen, do médico Wilson Farizatto. A atleta pretende manter a evolução nos treinamentos e buscar novos resultados nas próximas temporadas.