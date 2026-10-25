A juventude brasileira precisa ser alertada de que a obtenção de diploma é apenas um passo. Necessário, mas não suficiente, para garantir uma subsistência digna. Os tempos são outros! Mais ásperos, mais algorítmicos, mais impregnados de IA – Inteligência Artificial.

Se o Brasil tivesse juízo, trataria melhor a sua lavoura. Porque é missão de nosso País alimentar o mundo. A desertificação resultante do aquecimento global está tornando improdutivas muitas áreas férteis. E a população mundial, a despeito da queda na densidade, ainda cresce. Somos mais de oito bilhões, em breve chegaremos a dez bilhões. Dez bilhões de bocas e estômagos que precisam ser diuturnamente alimentados.

Uma instituição que precisa ser mais conhecida e respeitada é a Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Ela produz conhecimento e aceitou o desafio de fazê-lo para uma era cada vez mais complexa. Só que seus cientistas têm noção do que deles se exige: o tempo disponível para transformar ciência em ação é cada vez mais reduzido.

Em recente artigo no Jornal da USP, lia-se uma expressão instigante: “Algoritmos com os pés na terra”. Pois a agricultura digital já não se satisfaz a equipamentos guiados por GPS. Ela hoje envolve sensores capazes de avaliar a umidade do solo. Produzir imagens aéreas habilitadas a identificar falhas em uma lavoura. Oferecer modelos que estimam o desenvolvimento das plantas e algoritmos que combinam diferentes fontes de informação para orientar as decisões.

Agora, é urgente construir modelos híbridos, suficientemente dotados de técnicas que aliem o conhecimento acumulado sobre os processos físicos e biológicos, à capacidade preditiva do aprendizado de máquina. O ideal seria que esses modelos híbridos possam operar em tempo quase real, para que o produtor tenha condições de se servir deles a cada safra.

São ferramentas que não vão substituir o conhecimento agronômico. Muito longe disso, dependerão dele. Um algoritmo pode identificar padrões em grandes volumes de dados, mas precisa ser alimentado por informações de qualidade e ser interpretado à luz da fisiologia vegetal, do clima, do solo e do funcionamento dos sistemas de produção.

Espera-se que a IA contribua para projetar cultivares adaptados às condições climáticas futuras – e ainda em grande parte incertas – otimizar ao mesmo tempo a produtividade, o uso da água e as emissões. Tudo isso mediante antecipação de riscos e redução do intervalo entre uma descoberta científica e sua aplicação. O Brasil precisa de cultivos desenhados para o clima que virá e não para o que já passou. Os do futuro terão de contemplar ciclos, raízes e arquitetura foliar ajustados às novas condições térmicas e hídricas.

Talvez seja mais importante antecipar as tendências do que só permanecer atento à capacidade de produzir mais. Daí a imprescindibilidade de uma qualificação muito singular. Nada mais de decoreba, de memorizar informações. O aprendizado há de ser multidisciplinar, com imersão nas probabilidades meteorológicas e peculiar atenção nas conquistas tecnológicas.

Para o Brasil se consolidar como “celeiro terrestre”, precisará levar a sério a educação de sua juventude. Substituir o excesso de formação em humanidades por qualificação em matemática, física, química, biologia, botânica, agronomia.

É urgente a tomada de juízo e a mudança veloz de paradigmas, pois já não há tempo para sonhar com o “Brasil do futuro”, enquanto a natureza mostra que essa era se foi e não volta mais. Agora é enfrentar o resultado de nossa omissão, insensibilidade, cumplicidade e desprezo. E tentar adaptar as cidades para que nelas, além de não perecer por infortúnios climáticos, as pessoas tenham alimentação nutritiva, saudável e bastante.

*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pós-graduação da UNINOVE e Secretário-Executivo das Mudanças Climáticas de São Paulo.