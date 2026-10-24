Caro leitor, a democracia costuma ser apresentada como uma estrutura sólida, um monumento de pedra construído pela história para nos proteger da barbárie. Trata-se, contudo, de uma ilusão perigosa. A democracia não é um edifício de concreto; é uma planta delicada, regada pelas lágrimas, pelo suor e pela esperança de gerações que sonharam com dias melhores. Quando relaxamos o cuidado e nos entregamos ao desânimo, corremos o risco silencioso de ver nossa liberdade roubada. Não com o estrondo de tanques nas ruas, mas pela lenta e dolorosa erosão de nossa dignidade.

Na era contemporânea, o roubo da democracia se dá pelas frestas. Começa quando a mentira substitui a verdade, quando a polarização cega destrói o abraço entre irmãos e quando o cidadão, exausto, entrega sua capacidade crítica ao primeiro demagogo que promete milagres. É aí que habita a tragédia do voto errado. Votar sem responsabilidade, movido pela raiva ou pela desilusão, não é um ato neutro; é rasgar o próprio futuro e entregar as chaves da nossa casa a quem pretende incendiá-la por dentro.

O voto errado tem um custo humano devastador. Ele não é uma simples estatística de urna. Ele se traduz no prato vazio sobre a mesa de uma mãe, no choro de quem espera por um leito de hospital que nunca chega e na angústia do trabalhador que vê sua aposentadoria ruir. A consequência direta da perda da consciência política é o cancelamento cruel dos benefícios e direitos garantidos ao povo. Conquistas históricas, como a saúde pública, a escola gratuita, a previdência e a proteção social, não caíram do céu. Foram erguidas com o sangue e a coragem dos nossos pais e avós, que lutaram para que não fôssemos meros sobreviventes, mas cidadãos plenos.

No entanto, o que levou décadas de sacrifício para ser edificado pode ser destruído num piscar de olhos, sob a caneta fria daqueles que nunca souberam o que é a dor da fome ou do desamparo. Quando se corta o sustento dos mais vulneráveis, o que se cancela não é um número no orçamento: cancela-se a própria alma de uma nação. Um povo acuado pela miséria perde a força para reagir. Torna-se refém do medo, e é exatamente na escuridão do medo que os tiranos prosperam.

Caro leitor, não podemos nos dar ao luxo de assistir passivamente a esse desmonte. Proteger a democracia é um ato de amor-próprio e de respeito aos que vieram antes de nós. O voto é o escudo do humilde, a única ferramenta capaz de igualar o poderoso ao invisível no silêncio da urna. Exige de nós memória, coragem para rejeitar a manipulação e a firmeza de lembrar que nenhum benefício social é uma esmola do Governo, mas um direito sagrado do povo.

Se permitirmos que a apatia nos roube a indignação, assistiremos de mãos atadas ao fim dos nossos sonhos. A história nos alerta em tom sombrio: a liberdade construída em séculos de dor pode evaporar num único instante de descuido. Guardar o nosso voto e defender com dentes e unhas cada direito conquistado não é apenas uma escolha política; é um dever sagrado com as crianças que hoje sorriem sem saber o valor da liberdade que arriscamos perder. Pense nisso!

Miceia Izidoro é psicopedagoga clínica e institucional, neuropsicopedagoga clínica e pós-graduada em ABA