Nós não somos o resultado dos genes que herdamos, mas sim das escolhas que fazemos todos os dias. Talvez essa seja uma das mensagens mais otimistas que podemos receber quando o assunto é saúde, longevidade e qualidade de vida.

A epigenética é o campo da ciência que estuda como fatores ambientais, comportamentais e experiências de vida podem influenciar a atividade dos nossos genes, sem alterar a sequência do DNA. Em outras palavras, embora nasçamos com uma determinada herança genética, a maneira como esses genes são expressos pode ser modulada por fatores como alimentação, exercício físico, sono, estresse e exposição ao ambiente, isso tudo que eu adoro escrever para vocês.

Isso acontece por meio de mecanismos biológicos que regulam a ativação ou o silenciamento de determinados genes. O mais fascinante é compreender que nossa genética não representa um destino absolutamente imutável. Nossos hábitos podem influenciar processos relacionados à saúde, à inflamação, ao metabolismo e ao envelhecimento. A epigenética nos ensina que não somos apenas aquilo que herdamos, mas também somos influenciados pelo ambiente em que vivemos e pelas escolhas que cultivamos ao longo da vida.

Portanto, aquilo que fazemos, sentimos e cultivamos ao longo da vida pode influenciar processos biológicos. O exercício físico é um excelente exemplo. Movimentar o corpo regularmente vai muito além de fortalecer músculos ou melhorar o condicionamento cardiovascular. A atividade física favorece a liberação de substâncias relacionadas ao bem-estar, estimula a neuroplasticidade cerebral, contribui para a regulação do estresse e pode influenciar mecanismos epigenéticos associados à saúde.

Mas o movimento é apenas uma parte dessa história. A alimentação, a qualidade do sono, o contato com a natureza, a música, a arte, a espiritualidade e, especialmente, os vínculos afetivos também participam dessa complexa relação entre ambiente, cérebro, organismo e saúde.

Uma conversa acolhedora, uma caminhada ao ar livre, uma gargalhada entre amigos ou alguns minutos de silêncio e respiração consciente podem parecer acontecimentos simples. Entretanto, são experiências capazes de influenciar nosso estado emocional e nossas respostas fisiológicas.

Nosso corpo não vive separado daquilo que sentimos. Ele responde continuamente ao ambiente em que estamos inseridos.

Sabendo disso, não precisamos esperar que tudo esteja perfeito para começar a cuidar melhor de nós mesmos. Podemos começar hoje mesmo, agora mesmo. Faça algum movimento, uma refeição preparada com atenção, um abraço demorado, uma noite melhor de sono ou uma pausa para respirar.

Infelizmente, não controlamos todos os fatores que determinam nossa saúde. Mas reconhecer aquilo sobre o qual podemos agir nos devolve uma parcela preciosa de autonomia.

Como sempre digo, envelhecer bem não significa apenas acrescentar anos à vida, mas acrescentar vida aos anos. Preservar a curiosidade, cultivar relações, manter o corpo ativo e encontrar motivos para celebrar a existência.

A ciência nos oferece conhecimento, mas somos nós que podemos transformá-lo em atitudes. Não podemos reescrever o DNA que recebemos, mas podemos participar, todos os dias, da construção da nossa própria saúde. Que bom que sempre existe espaço para uma boa escolha começar a transformar o nosso amanhã. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento corretivo. Pioneira do método ELDOA no Brasil