O Time Jundiaí de BMX Racing conquistou resultados expressivos na sétima etapa do Campeonato Paulista, disputada no domingo (18), em Americana. O principal destaque foi Andrey Toledo, que venceu a categoria Boys 12 anos e garantiu antecipadamente o pentacampeonato paulista.
A prova foi a penúltima da temporada estadual, que terá mais uma etapa para definir as posições finais do ranking. Além do título de Andrey, os representantes de Jundiaí alcançaram colocações entre os primeiros em diferentes categorias.
Silas Marcelo terminou em segundo lugar na categoria Cruiser. O atleta também disputou a Men 55+, na qual ficou na quinta posição, ampliando sua participação na etapa.
Lucca de Almeida Bernardes conquistou o terceiro lugar na Boys 8 anos, garantindo outro pódio para a equipe jundiaiense. O resultado reforçou a presença do município entre os destaques da competição.
Fabiano Izzo terminou em quinto na Cruiser 50/54 anos. Na categoria Boys 13 anos, Murilo Zamarco também ficou na quinta colocação.
Gabriel Paes Leme alcançou o sexto lugar na Boys 11 anos. Já Lucas Armada terminou em sétimo na categoria Novatos 9/10 anos.
Luiz Neto participou da categoria Novatos 7/8 anos, mas não avançou à final. Na Pré-Bike, Sophia de Almeida Bernardes e Julia Armada também representaram Jundiaí, dando sequência à participação na modalidade.
A equipe teve atletas em diferentes faixas etárias e categorias, desde a Pré-Bike até as disputas para competidores mais experientes. Os resultados incluíram um título, um segundo lugar e um terceiro lugar, além de outras colocações entre os primeiros.
Com o pentacampeonato garantido na Boys 12 anos, Andrey Toledo foi o nome de maior destaque da delegação na etapa de Americana. A conquista antecipada confirma o desempenho do atleta ao longo da temporada paulista.
O campeonato entra agora na reta final, com apenas uma etapa restante. A última prova será decisiva para estabelecer a classificação estadual definitiva de atletas que seguem na disputa por posições no ranking.
O Time Jundiaí concentra a preparação na etapa de encerramento, com o objetivo de manter os resultados obtidos ao longo do ano e buscar novas colocações de destaque para a cidade.
A participação em Americana reuniu representantes de Jundiaí em diversas categorias e teve como principal resultado o título estadual antecipado de Andrey Toledo. A equipe encerra a penúltima etapa com pódios e colocações relevantes antes da decisão do campeonato.