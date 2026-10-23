O Time Jundiaí de BMX Racing conquistou resultados expressivos na sétima etapa do Campeonato Paulista, disputada no domingo (18), em Americana. O principal destaque foi Andrey Toledo, que venceu a categoria Boys 12 anos e garantiu antecipadamente o pentacampeonato paulista.

A prova foi a penúltima da temporada estadual, que terá mais uma etapa para definir as posições finais do ranking. Além do título de Andrey, os representantes de Jundiaí alcançaram colocações entre os primeiros em diferentes categorias.

Silas Marcelo terminou em segundo lugar na categoria Cruiser. O atleta também disputou a Men 55+, na qual ficou na quinta posição, ampliando sua participação na etapa.