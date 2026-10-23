“- Desculpe, moço, mas acabou o duplo com queijo!...” – Falou a atendente com uma voz desanimada, cabelo meio desgrenhado debaixo de gorro e uniforme colorido amassado, tudo isso em um sábado de sol, perto da hora do almoço em uma praça de alimentação apinhada de gente dentro de um shopping de São Paulo.

“- Verdade mesmo ...?” – respondeu o “moço”, ao que eu e os outros dez ou doze colegas que o acompanhavam naquele dia, rimos muito, em uníssono.

Provável que você, leitor(a) esteja agora tão desnorteado quanto a atendente ficou naquele dia, perguntando- se o que ela falou de tão hilário para provocar-nos o riso. Calma, me acompanhe que irei explicar.

O “moço” da questão era o Vitor Santos, perito técnico em interpretação de microexpressões faciais e na rede social ele é reconhecido com o nome do seu canal, o “Metaforando”. Neste dia, já passado uns dez anos de hoje, eu e o grupo estávamos no horário de almoço de um treinamento que ele ministrava na cidade. No grupo de alunos havia várias profissões: muitos advogados, alguns juízes, policiais e, da área da saúde, eu e mais um psiquiatra.

O Vitor é certificado em uma técnica compilada pelo psicólogo Dr. Paul Ekman em que revelam-se as emoções do sujeito em tempo real, através da análise do seu rosto e pelos movimentos dos músculos da mímica facial. Uma das possibilidades com isso é verificar se fala e a emoção expressa estão alinhados, porque senão, a chance do sujeito estar mentindo é alta.

A maneira de como Vitor falou a palavra “verdade” já mostrava que ele havia “lido” a atendente o suficiente para saber que o lanche de queijo não havia “acabado” e que a justificativa era falsa, nada mais que uma narrativa para disfarçar a preguiça de fazê-lo naquele momento.

Brilhante cientista das emoções, o Dr. Ekman concentrou os seus estudos nas expressões faciais porque elas são bem observáveis (estão no rosto!) e são difíceis de serem falseadas, já que temos de 20 a 24 músculos exclusivamente dedicados a este tipo de expressão “emocional”.

Contudo, nosso corpo todo reage igualmente à nossa mente e suas emoções. Claro, com a particularidade de cada “segmento” dele, mas todos fidedignos em expressão.

Naquele dia, Vitor estava nos treinando a “ler” as emoções estampadas no rosto dos outros, mas eu penso se não deveríamos a nos treinar (muito) em também perceber estas expressões no nosso próprio corpo, pois parece que elas estão um tanto esquecidas hoje em dia.

Um dos efeitos do trauma emocional é a desconexão entre mente e corpo de quem o sofre, criando uma cisão em algo que deveria agir como unidade. Parece que para sobreviver à dor psíquica, a cabeça “para” de interpretar o que o corpo manifesta ou, de forma alternativa, o corpo expressa dores que a mente não consegue interpretar, por se tratar de algo ainda denso e pesado para ser claramente conhecido.

Tão comum quantos os traumas na sociedade contemporânea, são pessoas “cegas” para o conhecimento do próprio corpo, a ponto de normalizarmos a desconexão e “estranharmos” aqueles que a consideram. Lembro-me que fiquei um pouco desnorteado, como a atendente de quem falei no início, quando Ana Garlet, minha mentora, ficou em silêncio ouvindo algumas perguntas que fiz sobre algumas estratégias profissionais que eu desejava adotar.

“- Estou procurando perceber como meu corpo se sente diante disto que você me falou” – disse ela, poucos segundos de silêncio depois.

Dr. Alexandre Martin é médico com formação em acupuntura, medicina chinesa, osteopatia e inteligência sistêmica, além de escritor e articulista do JJ.