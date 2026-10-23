Neste tempo de eleições, lembrei-me de um velho conto, que teria ocorrido pelas bandas de um antigo estado brasileiro. Um fazendeiro muito conhecido por aquelas plagas, muito caridoso e atencioso, e pouca instrução fora convidado a se candidatar como senador. Homem voltado as coisas da sua região, sempre movido pelo desejo a se dedicar ao bem estar alheio, guiando suas ações por valores muito claros. Partilhava seus recursos financeiros, tempo e atenção som as igrejas, em campanhas beneficentes sem esperar nenhuma recompensa ou reconhecimento.

Nada entendia de política. Recusou de imediato a sua convocação, até porque nem conhecia Brasília, a centralização do poder político no Brasil A população da região o via com bons olhos e o partido, mais ainda. Certeza de eleição garantida. Este fazendeiro mal sabia conversar, entendia sim e muito, de pasto, vacas, cavalos e criação de porcos.. Devido a persistência do convite, o estimado fazendeiro resolveu consultar um amigo advogado. Relatou todo seu drama de homem rude, formado no campo, sem conhecimento das coisas da cidade grande e dos bastidores da política. O advogado o tranquilizou. Não era um bicho de sete cabeças. Bastava seguir apenas três conselhos. Então, o escutou com atenção. O primeiro: siga sempre o líder do partido nas votações, mesmo que não esteja entendendo nada, porque ninguém irá questionar o seu voto. O segundo: quando alguém perguntar sobre um fato que desconhece, dê um leve sorriso e não diga nada. O seu interlocutor ficará na dúvida, se você está por dentro ou fora do tema de que se trata, e mudará de assunto. O terceiro e último, se livre dos “puxa-sacos”. Os bajuladores de plantão iriam por certo embaraçar seu melhor modo de agir. São pessoas que elogiam excessivamente ou tentam agradar políticos com cargo superior para obterem vantagens, favores ou promoções. O fazendeiro, meio incrédulo, ainda assim, se convenceu das palavras do amigo advogado e topou a parada. Candidatou-se ao cargo e foi eleito. Deixou seus afazeres no campo, comprou um belo terno azul marinho, camisa social com colarinho branco e uma gravata de seda verde-amarela, cinta e sapatos da mesma cor. Rumou para seu novo destino. A capital federal o esperava. Depois de certo tempo, retornou para visitar sua cidade natal e seu eleitorado. Agora com jeito de político, amado pelo povo. Vinha acompanhado de uma comitiva de assessores. Ora, ora, quem te viu, quem te vê. Aquele fazendeiro, simples e humilde, e hoje ostentando as benesses do poder; havia se adaptado muito bem com os ares da Capital Federal.

Procurou, ao chegar na cidade, de imediato, pelo seu advogado amigo. Tinha que agradecê-lo pelos sábios conselhos dados. --- E então nobre senador, como estão as coisas? Muito bem, meu caro amigo. Seus conselhos foram de enorme valia. Sigo o líder e nada me é perguntado. Dou um sorriso de leve quando estou “por fora” da matéria, e logo se muda de assunto. Lá a vida é outra. Vale muito ser senador. E eu que tinha tanto medo de se candidatar, por pensar que não tinha condições de exercer um cargo público. Tenho-lhe uma dívida de gratidão, pelo resto da vida. O advogado fixou bem seus olhos nos olhos do amigo fazendeiro e perguntou. Diga-me senador, ainda falta falar do terceiro conselho que te dei? O de se livrar dos bajuladores? Ah! meu caro advogado! Neste você está equivocado. Por mais que tentei, vou lhe dizer uma grande verdade: como é gostoso ter “puxa-sacos”.

Guaraci Alvarenga é advogado