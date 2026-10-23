O segundo turno da eleição presidencial de 2026 coloca diante dos brasileiros diferentes projetos de governo. É natural que seja assim. Democracia pressupõe escolhas e visões distintas sobre a gestão pública. Porém, há algo que precisa transcender ao resultado das urnas: a conquista de um patamar mais elevado de desenvolvimento. O próximo presidente encontrará um país que não pode perder mais tempo discutindo apenas o que nos divide. Há fatores que não são partidários ou ideológicos. São questões de Estado.

Para promover mais inclusão social, para além dos programas de transferência de renda, carecemos de uma estratégia sistemática abrangendo os setores produtivos. Isso inclui buscar a redução dos custos trabalhistas sem renunciar à proteção social e dos direitos dos trabalhadores. A transição energética e a luta contra o aquecimento global são outros fatores essenciais. O Brasil tem condições de transformar energias renováveis, biocombustíveis, bioeconomia, terras raras e novas tecnologias em fontes de investimento, inovação, exportações e empregos qualificados.

Para isso, é necessário que o Estado funcione melhor. A reforma administrativa, há muito tempo parada no Congresso Nacional, deve buscar eficiência, aperfeiçoamento dos serviços e melhor utilização dos recursos do erário. É indispensável, ainda, equacionar a dívida pública e manter compromisso com o equilíbrio fiscal. Responsabilidade na gestão dos orçamentos é condição para viabilizar juros menores e ampliar o crédito para empresas e famílias.

Segurança jurídica é outra prioridade. Quem investe precisa de regras previsíveis, respeito aos contratos e estabilidade regulatória. Sem isso, o capital torna-se mais caro e o aporte de recursos em atividades produtivas fica mais difícil. O combate ao crime organizado também é compromisso que extrapola governos e partidos. Uma prioridade é proporcionar mais proteção e oportunidades de ensino e trabalho aos jovens de baixa renda, para que se livrem das tentativas de recrutamento das quadrilhas.

Na área tributária, temos o desafio de fazer a transição da reforma sobre o consumo com segurança e eficácia. Também é necessário assegurar isonomia de impostos entre as empresas nacionais e as estrangeiras. Não é correto conceder privilégios a quem investe e gera empregos em outros países.

É possível divergir sobre como enfrentar cada desafio. O que não deve provocar dúvidas é a necessidade de encontrar soluções concretas. O mandato presidencial é de quatro anos, mas o Brasil terá infinitas décadas pela frente. Milhões de habitantes continuarão buscando oportunidades, a transição energética seguirá avançando, a tecnologia se desenvolvendo e a economia precisando de investimentos contínuos para que o crescimento seja vigoroso e sustentável.

Necessitamos de paz, com menos descontinuidade do que funciona, correção do que está errado e planejamento. Em meio às diferenças político-ideológicas, é fundamental diagnosticar os objetivos comuns à agenda mínima de desenvolvimento. Por isso, o presidente da República, governadores, parlamentares eleitos e todos os brasileiros têm a imensa responsabilidade de transformar o resultado das urnas em um projeto de País.

*Rafael Cervone é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).