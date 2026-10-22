Doze atletas do Sesi Jundiaí conquistaram medalhas no 5º Torneio Internacional Sub-16 de Polo Aquático, realizado entre os dias 14 e 17 de outubro, na Arena ABDA, em Bauru (SP). Os jovens integraram a Selesesi do Interior, formada por representantes das unidades do Sesi-SP de Jundiaí, Ribeirão Preto e Barretos, que encerrou a competição com o título masculino e o vice-campeonato feminino.
O torneio reuniu equipes brasileiras e participantes da Argentina e do Chile, proporcionando confrontos internacionais entre jovens atletas da modalidade. A equipe masculina da Selesesi do Interior conquistou a medalha de ouro, enquanto a feminina garantiu a prata.
Dos 12 representantes de Jundiaí, quatro integraram a equipe masculina campeã: Matheus Pereira, Pedro Camargo, Luis Augusto e Emerson Aguiar Junior.
No feminino, a unidade contou com oito atletas na equipe vice-campeã: Sophia Pereira, Laura Bonifácio, Thayane, Isabela, Melissa, Ana Júlia, Luisa Reis e Isadora Polli.
Além dos atletas, o Sesi Jundiaí também esteve representado pelo treinador Eduardo Nunes, conhecido como Duzão, que integrou a comissão técnica da Selesesi do Interior durante a competição.
Experiência internacional fortalece formação dos atletas
Além dos resultados conquistados, a participação no torneio proporcionou aos jovens a oportunidade de enfrentar equipes de outros países, conhecer diferentes estilos de jogo e adquirir experiência competitiva.
A competição também representou uma oportunidade de integração entre atletas das três unidades do Sesi-SP, reunidos em uma mesma equipe para disputar o torneio internacional.
As conquistas refletem o trabalho de formação esportiva desenvolvido pelo Sesi-SP, que alia o aprimoramento técnico ao desenvolvimento de valores como respeito, cooperação, responsabilidade e trabalho em equipe.
Serviço
5º Torneio Internacional Sub-16 de Polo Aquático
Data: 14 a 17 de outubro de 2026
Local: Arena ABDA – Bauru (SP)
Equipe: Selesesi do Interior (Jundiaí, Ribeirão Preto e Barretos)
Resultados:
Masculino: campeão – medalha de ouro
Feminino: vice-campeão – medalha de prata
Representantes do Sesi Jundiaí: 12 atletas e o treinador Eduardo Nunes (Duzão), integrante da comissão técnica.