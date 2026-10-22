Doze atletas do Sesi Jundiaí conquistaram medalhas no 5º Torneio Internacional Sub-16 de Polo Aquático, realizado entre os dias 14 e 17 de outubro, na Arena ABDA, em Bauru (SP). Os jovens integraram a Selesesi do Interior, formada por representantes das unidades do Sesi-SP de Jundiaí, Ribeirão Preto e Barretos, que encerrou a competição com o título masculino e o vice-campeonato feminino.

O torneio reuniu equipes brasileiras e participantes da Argentina e do Chile, proporcionando confrontos internacionais entre jovens atletas da modalidade. A equipe masculina da Selesesi do Interior conquistou a medalha de ouro, enquanto a feminina garantiu a prata.