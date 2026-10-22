Bailarinos e bailarinas que desejam aprimorar a apresentação profissional e se preparar para oportunidades no mercado da dança poderão participar do workshop on-line e gratuito “Como preparar e enviar seu material para audições de dança”, promovido pela Companhia Jovem de Dança de Jundiaí. A atividade será realizada no dia 25 de outubro, das 15h às 17h, sem necessidade de inscrição prévia.

O encontro abordará orientações práticas para a organização de currículos, fotografias, vídeos e documentos, além de estratégias para apresentar habilidades e trajetórias artísticas em processos seletivos. Para participar, basta acessar o link da sala virtual na data e horário programados (veja no fim da matéria).

O workshop será conduzido por Andrea Thomioka, diretora artística, e Giovanna Baraldi, produtora da Companhia Jovem de Dança. As profissionais compartilharão experiências sobre a análise dos materiais enviados, as expectativas das equipes responsáveis pelas audições e as etapas dos processos seletivos, com dicas para adequar a apresentação profissional às exigências de cada oportunidade.