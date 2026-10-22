O que começa com uma confusão escolar se transforma em uma missão inspiradora. Esse é o pano de fundo de ‘As Meninas da Garagem Secreta’, nova série infantojuvenil produzida pela Mixer Films que estreou dia 19 de outubro, no Gloob e no Globoplay, e que foi grava em Jundiaí. A atração acompanha Bárbara (Morena Machado), Sara (Mari Campolongo) e Carolina (Julia Rodrigues), três alunas do sexto ano que fundam, por acaso, o Clube Secreto da Baderna.

Reunidas na garagem da família de Sara, o trio cria uma linguagem divertida com música, memes, charadas e performances para dividir com os amigos da escola biografias de mulheres extraordinárias que a história tentou apagar.

E por falar em escola, na Terra da Uva, a escola estadual Conde do Parnaíba foi palco de boa parte das gravações. Outros lugares icônicos, como o Jardim Botânico, a Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto) e o Largo São Bento, transformaram-se na cidade fictícia de Venceslau Braga, onde se passa ‘As Meninas da Garagem Secreta’.