O que começa com uma confusão escolar se transforma em uma missão inspiradora. Esse é o pano de fundo de ‘As Meninas da Garagem Secreta’, nova série infantojuvenil produzida pela Mixer Films que estreou dia 19 de outubro, no Gloob e no Globoplay, e que foi grava em Jundiaí. A atração acompanha Bárbara (Morena Machado), Sara (Mari Campolongo) e Carolina (Julia Rodrigues), três alunas do sexto ano que fundam, por acaso, o Clube Secreto da Baderna.
Reunidas na garagem da família de Sara, o trio cria uma linguagem divertida com música, memes, charadas e performances para dividir com os amigos da escola biografias de mulheres extraordinárias que a história tentou apagar.
E por falar em escola, na Terra da Uva, a escola estadual Conde do Parnaíba foi palco de boa parte das gravações. Outros lugares icônicos, como o Jardim Botânico, a Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto) e o Largo São Bento, transformaram-se na cidade fictícia de Venceslau Braga, onde se passa ‘As Meninas da Garagem Secreta’.
Enquanto descobrem histórias marcantes de grandes nomes da ciência, da arte e da sociedade, as garotas enfrentam dilemas típicos da pré-adolescência, como a pressão por perfeição, o medo de não se encaixar e as transformações da amizade. A trama também destaca papel fundamental dessas trajetórias no amadurecimento do trio.
‘As Meninas da Garagem Secreta’ é uma produção da Mixer Films, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo geridos pelo Governo do Estado de São Paulo e Ministrério da Cultura. Com direção geral de João Daniel Tikhomiroff, Pedro Jorge e Thaís Medeiros, direção geral artistica de Michel Tikhomiroff, direção de episódios de Pedro Jorge e Thaís Medeiros, produção executiva de Adriana Marques e Mylena Mandolesi, e roteiro assinado por Julia Lanina, Thaís Medeiros e Camila Raffanti.
Prefeitura de Jundiaí
Equipe de atores e de direção da série durante gravação em Jundiaí
Onde assistir a ‘As Meninas da Garagem Secreta’?
Gloob: Exibição de segunda a quinta-feira, de 19 a 29 de outubro, às 17h00.
Globoplay: Lançamento em duas partes, de 19 a 26 de outubro, aberto para não assinantes.
Ficha técnica
Julia Rodrigues como Carolina
Mari Campolongo como Sara
Morena Machado como Bárbara
Micheli Machado como Marília
Sidney Santiago Kuanza como Professor Igor
Ernani Sanchez como Tio Luciano
Participação Especial
Chris Couto como Diretora Wilma
Roteiristas
Julia Ianina
Thaís Medeiros
Roteirista Chefe
Camila Raffanti
Criação
Camila Raffanti
Julia Ianina
Thaís Medeiros
Produção Executiva
Adriana Marques
Mylena Mandolesi
Direção Geral Artística
Michel Tikhomiroff
Direção Geral
João Daniel Tikhomiroff
Thaís Medeiros
Pedro Jorge