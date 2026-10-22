O eleitor não vota apenas com a razão, com o bolso ou com a ideologia. Vota também com seus medos, suas frustrações e com aquilo que gostaria de ser. Isso ajuda a compreender uma eleição em que o debate de ideias ficou em último plano, enquanto personagens, provocações e disputas por atenção ocuparam o centro do palco.

Na escolha de um presidente, emprego, salário e custo de vida costumam pesar. Para governador, aparecem preocupações com segurança, saúde, educação e transporte. Na eleição para o Parlamento, porém, essa relação nem sempre fica clara. Muitas vezes, a popularidade do candidato acaba ofuscando a discussão sobre o trabalho que ele deverá realizar.

O personagem ganha espaço. Pode ser o defensor da ordem, o porta-voz da indignação ou aquele que promete enfrentar todos os inimigos. O problema surge quando a imagem ocupa o lugar do conteúdo e a capacidade de provocar passa a valer mais do que a disposição para apresentar soluções.

Resolver um problema público exige planejamento, recursos, escolhas e negociação. Produzir um vídeo de confronto exige menos. Nas redes sociais, entretanto, o confronto pode render muito mais atenção. A provocação gera reação, amplia o alcance e pode transformar seguidores em votos. A solução, mais trabalhosa, fica para depois.

Mas seria cômodo atribuir tudo aos candidatos ou aos algoritmos. Existe também uma procura por esse tipo de representação. O eleitor pode encontrar no político alguém que expresse sua indignação, confirme suas convicções ou lhe ofereça uma sensação de pertencimento. A identificação emocional faz parte da democracia. A dificuldade aparece quando ela dispensa a cobrança.

Se o candidato diz aquilo que desejo ouvir, suas contradições passam a incomodar menos. Se enfrenta quem considero adversário, posso relevar sua falta de propostas. Se mantém o personagem, parece cumprir sua missão. A atuação pública deixa de ser avaliada pelo que entrega e passa a ser reconhecida pelo sentimento que desperta.

É nesse ponto que aparece o que chamo de cinismo eleitoral: aceitar a distância entre discurso e prática porque a representação agrada. O candidato percebe que o conflito lhe dá visibilidade. O eleitor percebe que a polêmica não resolve seus problemas. Ainda assim, ambos seguem adiante, à espera do próximo episódio;

Enquanto isso, perguntas essenciais perdem espaço. O que esse candidato pretende fazer? Como fará? De onde virão os recursos? O que realizou no mandato anterior? Em uma eleição orientada pelo debate de ideias, essas questões deveriam conduzir a escolha. Quando o espetáculo domina, tornam-se detalhes no meio da torcida.

Também fica mais difícil admitir dúvidas. Rever uma posição parece fraqueza. Reconhecer uma boa proposta do outro lado vira deslealdade. Explicar a complexidade de um problema perde força diante de uma resposta simples, ainda que insuficiente. O representante é cobrado por demonstrar fidelidade ao grupo, mesmo quando deveria construir uma saída.

Nenhum campo político está imune a essa tentação. À esquerda ou à direita, é possível trocar argumentos por palavras de ordem e tolerar incoerências quando vêm dos nossos. Por isso, a reflexão precisa alcançar também o eleitor: cobramos de quem apoiamos o mesmo que exigimos dos adversários?

Chamar esta de eleição do cinismo é um convite a essa reflexão. A emoção pode mobilizar mudanças, mas precisa encontrar propostas e responsabilidade. Nesta eleição, discutimos muito os personagens e pouco as ideias. Depois da campanha, porém, problemas continuam. E a vida real exige mais do que alguém capaz de representar nossa indignação. Exige alguém disposto a trabalhar para transformar a realidade.

Marcelo Souza é advogado