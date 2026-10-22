A população só cresce e o mundo só esquenta. Como sustentar cerca de dez bilhões de pessoas, se a água escasseia, vastas áreas se desertificam e isso reduz a produção de alimentos?

O Brasil, considerado o “celeiro do mundo”, precisa multiplicar o número de bons agricultores, de técnicos em agricultura, de biólogos, de engenheiros agrônomos. E também de jardineiros, trabalhadores em viveiros, especialistas em germinação, multiplicadores de mudas, plantadores de árvores. Isso é muito mais necessário do que milhares de advogados que, a cada semestre, são arremessados a um mercado super saturado.

Algo que precisaria ser disseminado é o trabalho desenvolvido pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da USP, situada em Piracicaba e um centro de excelência de onde provieram figuras lendárias aqui de nossa Jundiaí. Só para lembrar duas delas, citemos Júlio Seabra Inglês de Souza e Edson Zardeto de Toledo.

Ali se desenvolvem novos modelos climáticos, utiliza-se da IA – Inteligência Artificial, estuda-se o manejo de carbono e surge muita inovação, para produzir mais, sem desmatar e sem afligir a natureza com os dolorosos impactos ambientais.

Aliada ao aumento da temperatura, as chuvas são irregulares e sempre inferiores à média histórica. O futuro da lavoura depende de modelos matemáticos, imagens de satélites, sensores instalados no campo, bancos de dados, algoritmos capazes de antecipar riscos e pesquisas que procuram compreender o movimento do carbono entre a atmosfera, as plantas e o solo.

Não é possível que ainda exista o fanático negacionismo a se recusar a enxergar o que acontece no mundo e também aqui. O planeta está mais quente, o El Niño é um dos mais intensos desde aquele de 1877, os eventos extremos são mais frequentes. Daí a difícil equação posta como desafio para a agricultura: ampliar a oferta de alimentos, fibras e energia, sem necessitar do acréscimo, em idêntica proporção, o consumo de água, o uso de insumos, as emissões de gases de efeito estufa e a pressão sobre os ecossistemas naturais.

Entre a urgência climática e a necessidade de continuar produzindo, a Esalq da USP ingressa num terreno bem difícil: a futurologia possível. O que nos espera, se a natureza está com a palavra e, cansada dos nossos maus-tratos, mostra o seu ressentimento?

Não se pense exclusivamente no grande agronegócio, no papel miserável dos “ogronegociantes”, que acabaram com o licenciamento ambiental, reduzem as áreas protegidas, hostilizam as demarcações indígenas e destroem o arcabouço de tutela ecológica edificado durante décadas, desde a fase em que o Brasil era “promissora potência verde”.

Contemplemos os nossos pequenos agricultores. Esta “Terra da Uva” é também do caqui, do pêssego, do morango, das flores e plantas ornamentais. Também para estes a agricultura do século 21 exige mudança de perspectiva. Produção, clima, economia, tecnologia e saúde deixaram de ser temas isolados e passaram a fazer parte de um mesmo sistema. Temos de atuar com políticas públicas municipais que fortaleçam a opção das famílias pela permanência na zona rural. Frear a especulação imobiliária que quer transformar em zona urbana espaços ainda ambientalmente protegidos e apropriados para o cultivo. Prestigiar a produção, garantindo mercado, de preferência local, para oferecer à população frutas, verduras, legumes e flores novas, frescas, convidativas ao consumo.

Há muito a ser feito e a população não pode ficar alheia. Pode-se viver melhor consumindo o produto da terra, desde que o produtor se sinta estimulado a continuar seu esforçado trabalho, a despeito das vicissitudes climáticas e burocráticas.

*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pós-graduação da UNINOVE e Secretário-Executivo das Mudanças Climáticas de São Paulo.