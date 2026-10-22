No último dia 16 de outubro, Dom Gil Antonio Moreira, Arcebispo Emérito de Juiz de Fora e nosso quarto Bispo Diocesano celebrou, aqui em Jundiaí, 50 anos de Ordenação Sacerdotal e 27 anos de Ordenação Episcopal com a Missa em Ação de Graças no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, preparada cuidadosamente pelo Reitor do Santuário Padre Márcio Felipe de Souza Alves, Mestre em Teologia, e sua competente equipe. Outras celebrações virão em Juiz de Fora e em Itapecerica, sua terra natal.

Profundas palavras a respeito da data por nosso Bispo Diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, complementadas por nosso Bispo Emérito, Dom Vicente Costa. Todos os citados muito queridos.

Tive o privilégio de saudar Dom Gil, pela primeira vez, em 15 de fevereiro de 2004, em sua chegada à Diocese, por indicação do memorável Dom Amaury Castanho, terceiro Bispo de nossa Diocese, e desta vez, em seus 50 anos de presbiterato e 27 anos de Bispo, a convite do Padre Márcio Felipe.

Em 2004, eu não tinha consciência de que o tempo passa acelerado. Às vezes, me surpreendo com essa velocidade que me acrescenta dezenas de anos. O poeta Mário Quintana (1906-1994) já profetizara em seus versos do poema O Tempo: “A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. / Quando se vê, já são seis horas! / Quando se vê, já é sexta-feira! / Quando se vê, já é natal.../ Quando se vê, já terminou o ano (...)/ Quando se vê passaram 50 anos!

Foi uma alegria imensa poder saudar Dom Gil, tanto em 2004 como neste ano, ele que se fez Pastor, Amigo e Família de nossa família, juntamente com sua mãe a inesquecível e sempre querida Da. Tereza e sua irmã Miralice Moreira.

Como é forte o seu Sacerdócio de intimidade e fidelidade a Deus durante 50 anos. É um “SIM” maiúsculo que vai além da perspectiva humana. Sai do cotidiano do mundo, com tantas situações nefastas, para nos trazer o dia a dia do Céu. Aliás, se fez Peregrino do Céu. Não voltou atrás em tempo algum, mesmo que dores ou dificuldades o depredassem. É de Deus e ponto final.

Creio não ter plena consciência da graça de Deus em ser próxima de alguém que fez de sua vida a indicação do encontro e reencontro com Jesus Cristo, sob a intercessão de Nossa Senhora. Não tenho plena consciência, mas me encanto.

O menino disse adeus às montanhas de sua Itapecerica e passou a usar calças compridas para participar do Seminário. Embora ame a sua terra, trocou as montanhas de lá pelo Monte das Oliveiras, o Calvário, Monte Tabor, da Tentação, das bem-aventuranças, Monte Gerizim do diálogo de Jesus com a samaritana, Monte Sião com o propósito de alargar o Reino do Céu. Preciso me lembrar também do lago de Tiberíades, onde Pedro respondeu a Jesus: “Tu sabes que te amo”, que se tornou o lema de seu episcopado. Imagino, quantas vezes o senhor subiu o Monte Calvário em preocupações, inquietudes, dores, incompreensões. Não deixou em momento algum de repetir: “Tu sabes que te amo” e experimentou a transfiguração. Como repete o Padre Márcio Felipe, o senhor sonhou, cantou e canta o Magnificat não só com os lábios, mas com o coração e a vida.

Recordo-me do bem que o senhor fez, não apenas em minha vida e de minha família, mas da Lucilene, da Ana e do Zeca, na das mulheres da Magdala, das detentas de Itupeva, em meio a tantos outros.

No meu mundo, a sua vida e presença me fazem lembrar Milton Nascimento: “Amigo é coisa pra se guardar /Debaixo de sete chaves/ Dentro do coração...

Obrigada por ter vindo por cinco anos à nossa Diocese e, de certa forma, com apoio de Dom Arnaldo, permanecer um pouco aqui no bem que nos fez e faz.

Maria Cristina Castilho de Andrade é professora e cronista