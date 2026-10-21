A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, em parceria com a Secretaria de Saúde de Itatiba, lança um projeto para colocação do DIU (dispositivo intrauterino) em mulheres que apresentem situação de vulnerabilidade social. A iniciativa teve início no último mês de setembro.

“O objetivo é ampliar o acesso a este método em momento oportuno, evitando a ocorrência de gestação futura não planejada”, esclarece Thiago Guidi, enfermeiro responsável técnico da SCMI.

“Estamos proporcionando a inserção do dispositivo em puérperas (mães que acabaram de ter o bebê) a fim de se fazer a contracepção e que não tenhamos futuras crianças nesta mesma situação de vulnerabilidade”, acrescenta a Dra. Amanda Sarvasi, ginecologista e obstetra do hospital.

Como solicitar o procedimento