21 de outubro de 2026
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SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Casa de Itatiba faz parceria para colocação gratuita de DIU

Por Redação | SCMI
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SCMI
Projeto acontece em parceria com a Secretaria de Saúde de Itatiba
Projeto acontece em parceria com a Secretaria de Saúde de Itatiba

A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, em parceria com a Secretaria de Saúde de Itatiba, lança um projeto para colocação do DIU (dispositivo intrauterino) em mulheres que apresentem situação de vulnerabilidade social. A iniciativa teve início no último mês de setembro.

“O objetivo é ampliar o acesso a este método em momento oportuno, evitando a ocorrência de gestação futura não planejada”, esclarece Thiago Guidi, enfermeiro responsável técnico da SCMI.

“Estamos proporcionando a inserção do dispositivo em puérperas (mães que acabaram de ter o bebê) a fim de se fazer a contracepção e que não tenhamos futuras crianças nesta mesma situação de vulnerabilidade”, acrescenta a Dra. Amanda Sarvasi, ginecologista e obstetra do hospital.

Como solicitar o procedimento

Para solicitar a colocação do DIU pelo projeto, a mulher deve procurar sua UBS de referência em Itatiba e solicitar o agendamento. A maternidade da Santa Casa, também realiza esse agendamento no pós-parto, por meio da assinatura de um termo de consentimento.

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