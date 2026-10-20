A ginástica rítmica de Jundiaí participou, neste fim de semana, da segunda etapa do Troféu São Paulo, realizada em Mogi das Cruzes e organizada pela Federação Paulista de Ginástica. A cidade foi representada por 73 ginastas, que competiram nas provas de mãos livres, corda e arco.

A delegação reuniu atletas das Escolas de Esportes dos CECEs Aramis Polli, Romão de Souza e José De Marchi, além do programa Esporte Campeão, com treinamentos no CECE Benedito de Lima. As participantes disputaram diferentes níveis e categorias por idade.

Entre os destaques do nível B estão Alice Fernanda Sassi da Cunha, Ester Soares Faustino Liz, Ananias de Lima e Maria Luiza Garcia Batista. No nível C, tiveram destaque Ana Liz Pacheco Imperato, Helena Freire Manzanos e Heloísa dos Santos, na categoria mirim; Vitória Zanoveli da Silva e Beatriz Matos de Souza, no pré-infantil; Alice Emanuele Costa, no infantil; e Melissa de Carvalho Vendramin, no juvenil.