Um aperto de mão, uma frase de efeito, um vídeo nas redes sociais. O que faz um candidato conquistar a confiança do eleitor? Em tempos de comunicação instantânea, a imagem pode valer mais do que as propostas — pelo menos no primeiro contato. Mas, quando o assunto é escolher quem vai governar o país, a primeira impressão é suficiente para definir o voto?

O antigo ditado “a primeira impressão é a que fica” ganha nova dimensão em uma sociedade hiperconectada, na qual gestos, palavras e atitudes podem repercutir muito além do momento em que acontecem. Às vésperas de mais uma eleição presidencial, a máxima merece atenção: a imagem que os candidatos projetam pode influenciar a percepção dos eleitores, mas é a coerência entre discurso e prática que sustenta a confiança ao longo do tempo.

A imagem pessoal ou corporativa não se resume à aparência. É uma construção que se consolida a cada interação e pode determinar reputações, oportunidades e relações. No ambiente digital, publicações, entrevistas, declarações e comportamentos formam uma espécie de identidade pública, registrada e permanentemente acessível. O que se torna público pode fortalecer uma trajetória ou comprometer anos de credibilidade.

Na política, essa dinâmica ganha contornos ainda mais relevantes. A comunicação dos candidatos não se limita às propostas de governo. A maneira como se expressam, reagem às críticas, enfrentam divergências e se relacionam com a sociedade também comunica valores. Em uma campanha presidencial, a primeira impressão pode abrir portas, despertar simpatias ou provocar rejeição. Entretanto, carisma e habilidade retórica não substituem preparo, responsabilidade e compromisso com a verdade.

As redes sociais aceleram esse processo. Uma declaração descontextualizada, um gesto inadequado ou uma informação falsa podem alcançar milhões de pessoas em poucas horas. Nesse cenário, a comunicação estratégica exige planejamento, clareza e capacidade de resposta. Isso não significa fabricar personagens para conquistar votos, mas construir uma presença pública coerente com a trajetória, as propostas e as atitudes de quem pretende governar o país.

Por isso, o eleitor precisa olhar além da primeira impressão. Avaliar o histórico dos candidatos, confrontar promessas com realizações e distinguir fatos de estratégias de persuasão. Essas são atitudes fundamentais para uma escolha consciente. Da mesma forma, quem disputa a Presidência deve compreender que a comunicação não é mero instrumento de campanha, é parte da responsabilidade pública.

A primeira impressão pode conquistar a atenção. A reputação, porém, é construída com o tempo, pela consistência entre o que se diz e o que se faz. Em uma eleição que definirá os rumos do país, essa diferença merece estar no centro da reflexão.

Rosângela Portela é jornalista, consultora e mentora em comunicação