Uma democracia pode escolher, pelas próprias urnas, alguém disposto a enfraquecê-la. Isso deveria inquietar quem valoriza uma sociedade na qual o poder encontra limites e os direitos são protegidos. O voto confere legitimidade para governar durante um período determinado. Sua continuidade exige respeito às instituições, às liberdades e à alternância no poder. Quando um candidato demonstra desprezo por esses compromissos, a eleição passa a carregar um risco que se estende muito além dos quatro anos de mandato.

Há um comportamento particularmente revelador: enquanto as pesquisas e os resultados favorecem determinado candidato, as urnas parecem merecer toda a confiança. A suspeita surge quando a derrota se aproxima. A conveniência passa a determinar a relação com as regras do jogo. Quem procede assim transmite uma mensagem sobre o lugar que reserva às instituições: serão respeitadas enquanto servirem aos seus interesses. Tribunais, imprensa, universidades, órgãos de fiscalização e Congresso tornam-se alvos previsíveis sempre que exercerem sua função de impor limites ao poder.

Também preocupa a disposição de subordinar o interesse nacional às conveniências políticas dos Estados Unidos. O Brasil precisa de uma política externa orientada por sua soberania e pelas necessidades de sua população. O alinhamento automático a uma potência estrangeira, sobretudo quando apresentado como prova de fidelidade ideológica, revela uma compreensão empobrecida do próprio dever de governar. A lealdade de um presidente deve estar dirigida ao povo e à Constituição que jurou cumprir.

Há ainda o testemunho daqueles que estiveram próximos, defenderam o projeto, ajudaram a construí-lo e, depois, se afastaram diante do que conheceram. Quando antigos aliados são sucessivamente tratados como traidores, descartados ou humilhados, convém prestar atenção. A incapacidade de conviver com divergências dentro do próprio campo político costuma antecipar a dificuldade de reconhecer a legitimidade de qualquer voz independente.

Ninguém precisa amar o outro lado, admirar seus líderes ou concordar com suas propostas. A democracia comporta divergências profundas, indignação e disputas intensas. Há momentos, porém, em que a escolha exige uma responsabilidade maior: avaliar as consequências de entregar o Estado a alguém que trata adversários como inimigos e faz da hostilidade um método de mobilização. O poder político também autoriza comportamentos. Quando o governante normaliza a brutalidade verbal, o desprezo pela ciência e o ataque aos direitos, os extremistas se sentem acolhidos. Os intolerantes passam a acreditar que receberam permissão para agir.

As primeiras vítimas desse ambiente costumam ser as pessoas que já enfrentam mais obstáculos para ter seus direitos reconhecidos: minorias, grupos vulneráveis, jornalistas, professores, pesquisadores e cidadãos que se recusam a repetir a opinião dominante. O pensamento crítico passa a ser visto como provocação, e a crueldade encontra justificativas cada vez mais fáceis. O estrago se espalha pelas escolas, pelas famílias, pelas ruas e pelas relações cotidianas.

Antes de escolher um governante, precisamos considerar o país que sua vitória permitirá existir. A democracia pode sobreviver a governos ruins, crises econômicas e disputas ásperas. Sua sobrevivência se torna incerta quando entregamos suas garantias a quem demonstra disposição de destruí-las. Um voto dura segundos. As consequências podem acompanhar gerações.

Samuel Vidili é cientista social.