O Time Jundiaí Judô conquistou 41 medalhas e terminou na segunda colocação do ranking geral de associações em uma competição realizada neste domingo (18), em Ouro Fino, Minas Gerais. Representada pela Família Silva Judô, a equipe jundiaiense somou 22 ouros, 13 pratas e seis bronzes.

O resultado colocou o grupo entre os destaques do torneio, que reuniu atletas de diferentes associações. A participação foi marcada pelo número de medalhas conquistadas pelos representantes de Jundiaí.

Do total de 41 pódios, mais da metade foi composta por medalhas de ouro. Foram 22 primeiros lugares, resultado que contribuiu para a segunda posição da equipe na classificação geral.