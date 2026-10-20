O Time Jundiaí Judô conquistou 41 medalhas e terminou na segunda colocação do ranking geral de associações em uma competição realizada neste domingo (18), em Ouro Fino, Minas Gerais. Representada pela Família Silva Judô, a equipe jundiaiense somou 22 ouros, 13 pratas e seis bronzes.
O resultado colocou o grupo entre os destaques do torneio, que reuniu atletas de diferentes associações. A participação foi marcada pelo número de medalhas conquistadas pelos representantes de Jundiaí.
Do total de 41 pódios, mais da metade foi composta por medalhas de ouro. Foram 22 primeiros lugares, resultado que contribuiu para a segunda posição da equipe na classificação geral.
As medalhas de prata também tiveram participação importante no desempenho do grupo. Ao todo, os judocas conquistaram 13 segundos lugares durante as disputas em solo mineiro.
A equipe ainda garantiu seis medalhas de bronze, completando o quadro de premiações. Com isso, o Time Jundiaí encerrou a participação com atletas no pódio em diferentes disputas.
A competição foi realizada em Ouro Fino, município do sul de Minas Gerais. A cidade recebeu o evento que contou com a participação da equipe vinculada à Família Silva Judô.
A representação de Jundiaí levou o nome do município para o torneio e alcançou a segunda colocação entre as associações participantes. O resultado foi consolidado pela soma das medalhas conquistadas ao longo das disputas.
A conquista também reuniu diferentes resultados individuais, que contribuíram para a pontuação coletiva. No judô, o desempenho geral das associações depende dos resultados obtidos por seus atletas nas categorias em que competem.
As 22 medalhas de ouro formaram a maior parcela da premiação jundiaiense. O grupo também somou 19 medalhas entre prata e bronze, chegando ao total de 41 conquistas.
A Família Silva Judô foi responsável por representar o Time Jundiaí na competição. A equipe participou das disputas com o objetivo de obter bons resultados e colocar Jundiaí entre as associações de destaque.
O segundo lugar no ranking geral encerrou a participação do grupo com uma posição de destaque na classificação coletiva. A campanha foi marcada pelo equilíbrio entre as medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas pelos judocas.
Com o resultado em Ouro Fino, o Time Jundiaí Judô voltou de Minas Gerais com 41 medalhas e a segunda colocação geral entre as associações. Foram 22 ouros, 13 pratas e seis bronzes, que compuseram o desempenho da equipe neste domingo (18).