No próximo sábado, 24 de outubro, às 11h, Campo Limpo Paulista receberá o Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa, uma iniciativa do Coletivo Mistura de Mulheres, em parceria com o Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e outros parceiros culturais.

A atividade acontecerá no Estúdio Malawa, localizado na rua Itália, 44, Jardim Europa, e pretende reunir mulheres de diferentes idades e experiências em um momento de integração, movimento e valorização da cultura popular brasileira.

A proposta é incentivar a participação feminina na capoeira e aproximar mulheres que ainda não tiveram contato com essa manifestação cultural, mostrando que a prática pode ser um espaço de convivência, expressão, aprendizado e fortalecimento coletivo.