No próximo sábado, 24 de outubro, às 11h, Campo Limpo Paulista receberá o Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa, uma iniciativa do Coletivo Mistura de Mulheres, em parceria com o Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e outros parceiros culturais.
A atividade acontecerá no Estúdio Malawa, localizado na rua Itália, 44, Jardim Europa, e pretende reunir mulheres de diferentes idades e experiências em um momento de integração, movimento e valorização da cultura popular brasileira.
A proposta é incentivar a participação feminina na capoeira e aproximar mulheres que ainda não tiveram contato com essa manifestação cultural, mostrando que a prática pode ser um espaço de convivência, expressão, aprendizado e fortalecimento coletivo.
Além das atividades culturais, o encontro integra as ações de conscientização do Outubro Rosa, reforçando a importância do cuidado com a saúde da mulher.
Para a Instrutora Tempestade, uma das articuladoras da iniciativa, o encontro representa uma oportunidade de ampliar a presença feminina nos espaços culturais e fortalecer os vínculos entre mulheres da região.
A atividade é gratuita e aberta à comunidade, especialmente às mulheres que desejam conhecer a capoeira.
Serviço
Evento: Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa
Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
Horário: 11h
Local: Estúdio Malawa
Endereço: rua Itália, 44, Jardim Europa, Campo Limpo Paulista
Entrada: gratuita
Realização: Coletivo Mistura de Mulheres
Parceria: Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e parceiros culturais
Mais informações e divulgação:
https://www.instagram.com/p/DeXarFrApvk/
Instagram: @coletivo_mistura_de_mulheres | @tempestadecapoeira2026