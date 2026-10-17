O número de reclamações por suspensão ou desativação considerada indevida de contas no Facebook e no Instagram chegou a 73,3 mil entre janeiro e setembro de 2026, segundo dados da plataforma consumidor.gov.br, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O volume representa um aumento de 585% em relação a todo o ano anterior e corresponde a 65,35% das queixas registradas contra a Meta, empresa responsável pelas duas redes, neste ano.

Levantamento publicado pelo UOL aponta que mais de 48% dos reclamantes têm entre 21 e 30 anos. Cerca de 90% afirmaram ter procurado a empresa antes de recorrer ao canal do governo federal. Os registros desse tipo de problema vêm aumentando desde 2021, quando 228 usuários apresentaram reclamações. Nos últimos dias, relatos também passaram a incluir usuários comuns e páginas sem atuação política, com denúncias de perda de alcance, queda no engajamento e banimentos.

Entre os casos relatados está o de Maria Eduarda Peres, administradora de um perfil brasileiro dedicado à cantora e atriz Sabrina Carpenter. A conta, que tinha quase 60 mil seguidores, foi suspensa após publicações relacionadas à campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “No dia da eleição, começamos a postar e repostar stories de uma 'colinha' que fizemos com o 13. Alguns caíram sem motivo algum e, no dia seguinte, a conta já não existia mais”, conta. Segundo ela, o perfil não será recuperado, e uma nova página foi criada.