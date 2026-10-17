A Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno (OFAN) apresenta neste domingo (18), às 17h30, um concerto didático gratuito em Jundiaí. A atividade será realizada na Área de Convivência e terá duração de aproximadamente uma hora. A proposta é aproximar o público da música de concerto por meio de uma apresentação interativa.

Sob a regência do maestro Raimundo Damasceno, os músicos vão apresentar os instrumentos que compõem a orquestra e explicar como eles são organizados em diferentes naipes. O repertório também será acompanhado de informações sobre a história da música de concerto.

A atividade integra o projeto VEM (Venha Experimentar Música) e busca tornar esse universo acessível ao público por meio de explicações e participação durante a apresentação. O formato permite que os espectadores conheçam aspectos da formação orquestral enquanto acompanham a execução musical.