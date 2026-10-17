17 de outubro de 2026
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CULTURA

Orquestra apresenta concerto didático gratuito no Sesc Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A proposta é aproximar o público da música de concerto por meio de uma apresentação interativa
A proposta é aproximar o público da música de concerto por meio de uma apresentação interativa

A Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno (OFAN) apresenta neste domingo (18), às 17h30, um concerto didático gratuito em Jundiaí. A atividade será realizada na Área de Convivência e terá duração de aproximadamente uma hora. A proposta é aproximar o público da música de concerto por meio de uma apresentação interativa.

Sob a regência do maestro Raimundo Damasceno, os músicos vão apresentar os instrumentos que compõem a orquestra e explicar como eles são organizados em diferentes naipes. O repertório também será acompanhado de informações sobre a história da música de concerto.

A atividade integra o projeto VEM (Venha Experimentar Música) e busca tornar esse universo acessível ao público por meio de explicações e participação durante a apresentação. O formato permite que os espectadores conheçam aspectos da formação orquestral enquanto acompanham a execução musical.

Serviço

  • Evento: Concerto Didático — OFAN
  • Data: domingo, 18 de outubro
  • Horário: 17h30
  • Duração: 60 minutos
  • Local: Área de Convivência, em Jundiaí
  • Entrada: gratuita
  • Atividade: presencial

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