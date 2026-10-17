A primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será realizada neste domingo (18), com 58.431 candidatos disputando 2.523 vagas em 70 cursos de graduação. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) orienta que os participantes cheguem aos locais de prova às 8h. O acesso será permitido, impreterivelmente, até as 9h, quando o exame começa. A avaliação será aplicada pela manhã, com duração máxima de cinco horas.

A prova terá 72 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas e valor de um ponto. As perguntas serão distribuídas entre Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (12), Matemática (12), História (7), Geografia (7), Física (7), Química (7), Biologia (7), Inglês (7), Filosofia (3) e Sociologia (3). O tempo mínimo de permanência em sala será de duas horas.

No estado de São Paulo, a aplicação ocorrerá em cidades como Jundiaí, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Santos e Ribeirão Preto, além de outros municípios. A prova também será realizada em seis capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. Os candidatos podem consultar o endereço do local de prova na área logada do site da Comvest. A comissão também enviou as informações por e-mail.