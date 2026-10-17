A primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será realizada neste domingo (18), com 58.431 candidatos disputando 2.523 vagas em 70 cursos de graduação. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) orienta que os participantes cheguem aos locais de prova às 8h. O acesso será permitido, impreterivelmente, até as 9h, quando o exame começa. A avaliação será aplicada pela manhã, com duração máxima de cinco horas.
A prova terá 72 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas e valor de um ponto. As perguntas serão distribuídas entre Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (12), Matemática (12), História (7), Geografia (7), Física (7), Química (7), Biologia (7), Inglês (7), Filosofia (3) e Sociologia (3). O tempo mínimo de permanência em sala será de duas horas.
No estado de São Paulo, a aplicação ocorrerá em cidades como Jundiaí, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Santos e Ribeirão Preto, além de outros municípios. A prova também será realizada em seis capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. Os candidatos podem consultar o endereço do local de prova na área logada do site da Comvest. A comissão também enviou as informações por e-mail.
Para realizar o exame, é obrigatório apresentar o documento de identidade original indicado na inscrição e levar canetas pretas de material transparente, lápis preto e borracha. Régua transparente e compasso são permitidos. Celulares, relógios de qualquer tipo e outros equipamentos eletrônicos estão proibidos, assim como corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, bonés e chapéus. Óculos inteligentes e armações com componentes eletrônicos integrados também não podem ser utilizados. Os candidatos podem levar água, sucos, chocolates e alimentos leves.
A segunda fase está marcada para os dias 29 e 30 de novembro, enquanto as provas de habilidades específicas serão aplicadas de 2 a 4 de dezembro. A divulgação dos aprovados em primeira chamada ocorrerá em 25 de janeiro de 2027, com matrícula virtual nos dias 26 e 27. O calendário prevê sete chamadas de convocação. As demais datas podem ser consultadas na página oficial do Vestibular Unicamp 2027.
Serviço
Vestibular Unicamp 2027 — primeira fase
- Data: domingo, 18 de outubro de 2026
- Horário de chegada recomendado: 8h
- Fechamento dos portões e início da prova: 9h
- Duração máxima: 5 horas
- O que levar: documento de identidade original indicado na inscrição, caneta preta de material transparente, lápis preto e borracha.
- Permitidos: régua transparente, compasso, água, sucos, chocolates e alimentos leves.
- Consulta ao local de prova: área do candidato no site da Comvest.
- Segunda fase: 29 e 30 de novembro de 2026.
- Provas de habilidades específicas: 2 a 4 de dezembro de 2026.
- Resultado da primeira chamada: 25 de janeiro de 2027.