O lutador cajamarense Cássio Barão dará um importante passo em sua carreira nesta sexta-feira (16), com sua estreia na Professional Fighters League (PFL), uma das principais organizações de artes marciais mistas do mundo. Nascido e criado em Cajamar, o atleta participará do evento PFL Chicago, nos Estados Unidos, onde enfrentará o americano Kevin Pease pela categoria peso-leve.

A estreia coloca o nome de Cajamar em evidência no cenário internacional do MMA e representa uma oportunidade para o atleta mostrar seu trabalho em uma competição de projeção mundial. A participação também desperta a expectativa dos torcedores que acompanham a trajetória do lutador e poderão apoiar o representante da cidade neste novo desafio.

O confronto integra a programação do PFL Chicago, que reúne atletas da modalidade nos Estados Unidos. Para Cássio, a estreia na organização marca uma nova etapa profissional e a oportunidade de levar suas raízes cajamarenses a um dos palcos internacionais do esporte.

A transmissão será pelo canal ESPN, a partir das 19h, no horário de Brasília. O horário exato da luta dependerá da duração dos combates anteriores.