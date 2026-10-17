Vivemos em uma época em que tudo parece ter preço, mas aquilo que realmente sustenta a vida não pode ser comprado. O tempo, a atenção, o afeto e a presença são exemplos de riquezas que não encontramos nas prateleiras. E talvez exista uma grande contradição na vida moderna: nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão ausentes.

Estar presente tornou-se um dos maiores luxos da humanidade. Nosso corpo vive no presente, mas nossa mente insiste em viajar. Ora revisita acontecimentos do passado, ora antecipa problemas que ainda nem existem. Nesse movimento incessante, o sistema nervoso pode permanecer em estado de alerta, alimentando preocupações, tensões musculares, alterações do sono e uma sensação constante de cansaço.

Quando estamos verdadeiramente presentes, oferecemos ao organismo a oportunidade de sair desse automatismo. A atenção consciente, especialmente quando associada à respiração tranquila, pode favorecer a regulação emocional, reduzir a percepção de estresse e contribuir para um melhor equilíbrio do sistema nervoso autônomo.

A ciência já demonstra que práticas de atenção plena, conhecidas como mindfulness, podem ajudar a reduzir sintomas de ansiedade, melhorar a qualidade do sono e modificar nossa relação com a dor. Não significa que estar presente elimine os problemas, mas que nos permite responder a eles com mais consciência e menos reatividade.

Quando ouvimos alguém sem olhar para o celular, quando abraçamos sem pressa, quando sentamos à mesa e realmente participamos de uma conversa, estamos construindo vínculos. Relações sociais de qualidade são reconhecidas como importantes fatores de proteção para a saúde física e mental. Sentir-se acolhido, ouvido e pertencente faz diferença na maneira como enfrentamos o estresse e os desafios da vida. Perceba se você não anda olhando mais para a tela do que para as pessoas.

Presença também é perceber quando precisamos descansar. É respeitar o sono, saborear uma refeição, reconhecer uma emoção antes de reagir e compreender que saúde não se resume à ausência de doenças. Saúde também é a qualidade da relação que estabelecemos conosco, com os outros e com a vida.

Talvez o maior desafio da longevidade não seja apenas acrescentar anos à existência, mas acrescentar vida aos anos. De que adianta viver muito se passamos grande parte desse tempo distraídos, preocupados com o amanhã e incapazes de apreciar o agora? Valorize a vida, valorize estar presente quando está com alguém que é importante para você.

Não precisamos abandonar compromissos ou responsabilidades para cultivar presença. Podemos começar com pequenos gestos: deixar o celular de lado, respirar conscientemente por alguns instantes, ouvir nossos filhos com atenção, olhar nos olhos de quem amamos, caminhar (sem o celular) ou simplesmente contemplar o nascer do sol. Quanto tempo faz que você não para para contemplar o nascer ou o pôr do sol com alguém especial?

A presença não custa dinheiro, mas exige aquilo que temos de mais precioso e que jamais poderemos recuperar: nosso tempo. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento corretivo. Pioneira do método ELDOA no Brasil