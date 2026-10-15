Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (15), no bairro Vilarejo, em Cabreúva. A prisão foi realizada por guardas municipais durante patrulhamento pela avenida Espanha, nas proximidades do Parque da Cidade. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, um detalhe curioso da ocorrência é que o suspeito é conhecido por um apelido que coincide com o nome de um dos candidatos à Presidência da República.
Durante o patrulhamento, os guardas ouviram um homem gritar “moiô”, expressão usada para alertar sobre a presença de policiais. Como não conseguiram identificar de onde vinha o aviso, os agentes passaram a observar um homem que segurava uma sacola nas proximidades.
Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou a sacola e tentou fugir, mas foi detido. Com ele, os guardas apreenderam um celular, que o suspeito afirmou não ser seu.
Na sacola abandonada, foram encontradas porções de maconha, crack, cocaína e ice.
Durante a averiguação, os agentes identificaram o homem como alguém já conhecido das forças policiais, inclusive pelo apelido relacionado ao nome de um presidenciável.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.