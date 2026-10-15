Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (15), no bairro Vilarejo, em Cabreúva. A prisão foi realizada por guardas municipais durante patrulhamento pela avenida Espanha, nas proximidades do Parque da Cidade. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, um detalhe curioso da ocorrência é que o suspeito é conhecido por um apelido que coincide com o nome de um dos candidatos à Presidência da República.

Durante o patrulhamento, os guardas ouviram um homem gritar “moiô”, expressão usada para alertar sobre a presença de policiais. Como não conseguiram identificar de onde vinha o aviso, os agentes passaram a observar um homem que segurava uma sacola nas proximidades.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou a sacola e tentou fugir, mas foi detido. Com ele, os guardas apreenderam um celular, que o suspeito afirmou não ser seu.