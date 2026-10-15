Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (14), suspeito de tentar furtar um estabelecimento comercial na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Ele foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, policiais da Radiopatrulha da 1ª Companhia do 49º Batalhão foram acionados para atender a um furto em andamento. Durante o deslocamento da equipe, os agentes receberam a informação de que o suspeito já havia sido detido por pessoas que estavam no local.

Segundo testemunhas, uma moradora que voltava do trabalho flagrou o homem mexendo no caixa do comércio próximo à sua casa. Ela pediu ajuda ao marido e a um vigilante, que conseguiram contê-lo.