De vez em quando, gosto de me divertir e descansar a mente “maratonando” uma série que são oferecidas com muita variedade nos serviços de streaming. Eu particularmente gosto das ficcionais, com personagens complexos e tensões psicológicas, acho que pela semelhança com meu estilo de escrita.

Recentemente, assisti a uma série “de super-herói” que me chamou a atenção pelo “arco narrativo” de um personagem secundário da trama: um jovem adolescente norte-americano, criado em uma família típica do interior daquele país, ia à escola e lá jogava futebol excepcionalmente bem a ponto de conseguir uma bolsa para a faculdade, que o mandaria para um futuro brilhante onde se formaria, conheceria o amor da sua vida, se casaria, teria filhos, netos...

Até aqui nada de novo, não é? Desejos e projetos típicos do estereótipo de adolescente norte-americano. Acontece que, ao longo dos capítulos, ele descobre não ser verdadeiramente um humano, mas um alienígena de aparência humana. Muito do seu desempenho atlético privilegiado, inclusive, é devido à essa “herança” do outro mundo.

A genética alienígena também gera no seu íntimo uma forte tendência à dominação do ambiente e uma sensação de superioridade que, por vezes, controla seus instintos e o faz agir de maneira perigosa e violenta. O personagem começa a viver um drama, pois os instintos alienígenas tornam-se mais atuantes conforme avança em idade, eventualmente levando a um momento em que ele não conseguiria manter o controle e talvez fosse necessário ... bem, não vou dar (mais) spoilers para vocês.

Conseguiram perceber o porquê este enredo é instigante? De certa maneira, nós também nos confrontamos com situações semelhantes as do personagem, em vários momentos importantes da nossa vida (mas sem a alegoria da genética alienígena, é claro).

Quando estamos diante de grandes decisões, situações “limite” para escolher os rumos da nossa vida, é comum apresentar-se um caminho que foi composto pelas expectativas dos outros sobre nós, uma trilha pronta e “pavimentada” antes mesmo de nascermos. No caso do malfadado personagem, tratava-se de seu sangue alienígena que lhe fornecia vantagens, mas com custos que ele tinha o receio de assumir.

Do outro lado, encontramos tudo o que nos é próprio e genuíno, correspondendo à nossa essência mais profunda, direcionada para onde acreditamos que está a satisfação dos nossos anseios mais profundos e a resolução para qualquer dúvida que o processo envolva.

A tensão da decisão é crescente, já que a escolha de um deles implica em conviver com a culpa de ter abandonado o outro e as oportunidades que poderiam surgir dali. Ainda mais: caso o caminho escolhido for a liberdade de seguir com os desejos próprios e individuais, custará a segurança de pertencer a um grupo extraordinariamente forte, pois nega-se a natureza alienígena.

Escolhendo o contrário, o poderio de uma “genética superior” virá com o abandono da própria identidade e de coisas tão agradáveis (e humanas) como afeto, família e amigos. Até a própria identificação com o planeta se perderia. Difícil decisão!

Por fim, vejo ainda uma questão por detrás disto tudo: o que, no meio deste emaranhado entre “expectativa alheia” e “identidade genuína”, é uma coisa ou a outra? Depois de conviver tanto tempo com tudo junto e misturado numa única mente, só com muita análise e presença de espírito para “separar” os dois e decidir qual será a estrutura final.

Dr. Alexandre Martin é médico com formação em acupuntura, medicina chinesa, osteopatia e inteligência sistêmica, além de escritor e articulista do JJ.