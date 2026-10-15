Soube sobre Santa Dymphna quando o Papa Leão XIV, em sua intenção de outubro, nos convidou a rezar para que a pastoral da saúde mental seja integrada, em toda a Igreja, superando o estigma e a discriminação contra as pessoas com doenças mentais.

O pedido é que a Igreja seja casa aberta, espaço seguro onde todos tenham lugar, comunidade que acompanha e não exclui, que escuta sem julgar e se aproximem sem medo. As preces incluem: profissionais, familiares, voluntários, homens e mulheres que, com paciência e amor, constroem pontes de compreensão e consolação, dando-lhes força e compaixão para amparar. E que nós sejamos sinal da misericórdia do Senhor, que nunca abandona e sempre restaura.

A oração do Papa também é bastante significativa: “Deus da vida, Tu conheces o mais íntimo do nosso coração, as luzes e sombras que nos habitam, as feridas silenciosas que por vezes ninguém vê. Hoje apresentamos-Te os nossos irmãos e irmãs que sofrem de doenças mentais, que lutam na solidão com a angústia, a depressão ou o medo. Tu chamas cada um pelo seu nome, com ternura, e em ti encontram dignidade e esperança. Perdoa-nos pelas vezes que viramos o rosto, alimentando o estigma e a indiferença”.

Gostei muito da proposta de Leão XIV pois, quase sempre, temos em nossas proximidades alguém que sofre de uma doença mental e é vítima de distanciamento, falta de paciência e de preconceito. Alguém que exige de nós o abraçar e ouvir. Alguém em busca de um equilíbrio e encontra como eco o vazio. Somos predispostos a ser eco para os diferentes e para alguém que muitas vezes nos incomoda.

Nesse clamor do Papa, vi uma foto disposta à de uma mulher. Fui pesquisar quem era e encontrei Santa Dymphna.

Sua história remonta ao século XIII. Dymphana, também conhecida por Dinfna, era filha de um rei pagão irlandês, que, ao perder sua esposa, que era cristã, queria substituí-la por sua filha. Era um homem perturbado mentalmente, o que se acentuou com a morte da esposa. Desejava um nova companheira, com a mesma beleza, amabilidade e caráter da que perdera. Não encontrando, o rei concebeu o plano de se casar com Dinfna. Considerava-a parecida com a mãe.

Dinfna tinha 14 anos quando sua mãe morreu e foi batizada secretamente. Consagrou, também, a sua virgindade a Deus. Para se afastar de seu pai, aconselhada pelo Padre Gerebernus, seu confessor, decidiu fugir, por via marítima, encontrando refúgio na floresta de Geel, território da atual Bélgica. O pai os encontrou e diante de nova rejeição, mandou decapitar primeiro Gerebernus e depois ele mesmo decapitou Dinfna.

Seu pai teria assassinado a jovem filha durante um ataque de loucura, por estar possuído pelo demônio. Por isso, a Santa começou a ser invocada como padroeira dos doentes mentais, endemoninhados, epiléticos e sonâmbulos. Seus símbolos são a espada, que a decapitou, e o demônio acorrentado aos seus pés.

Inúmeros milagres ocorreram no lugar do martírio de Dinfna, inclusive a cura de pessoas com doenças mentais

Por causa do crescente aumento de doentes, as autoridades eclesiásticas dirigiram-se diretamente aos cidadãos de Geel, antes de construir uma casa que os acolhesse, pedindo-lhes para compartilhar seus esforços e ajudá-los a dar assistência aos pacientes. Por isso, as famílias da cidadezinha começaram a acolher e a assistir os peregrinos em suas casas.

Os restos mortais de Dymphna foram posteriormente colocados num relicário de prata e depositados numa igreja em Geel, que recebeu o seu nome.

Maria Cristina Castilho de Andrade é professora e cronista