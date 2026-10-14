14 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

DIG prende segundo suspeito de sequestro de empresário

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O primeiro foi detido em flagrante pela DIG, em uma ocorrência na qual estava em posse de um veículo adulterado
O primeiro foi detido em flagrante pela DIG, em uma ocorrência na qual estava em posse de um veículo adulterado

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prendeu, nesta quarta-feira (14), mais um suspeito de envolvimento no sequestro de um empresário no município. A ação também incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão durante o andamento das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi levada a um local onde foi submetida a transferências bancárias via Pix. A partir de diligências investigativas e do trabalho de inteligência policial, os agentes conseguiram identificar um dos envolvidos, que foi preso temporariamente e permanece à disposição da Justiça.

Este é o segundo suspeito preso no caso. O primeiro foi detido em flagrante pela DIG, em uma ocorrência na qual estava em posse de um veículo adulterado.

As investigações continuam para identificar os demais envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.

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