A Prefeitura de Jundiaí divulgou a quinta chamada da lista de espera para as aulas gratuitas de natação da turma “Estrela do Mar”, destinada a pessoas que ainda não sabem nadar. A nova convocação reúne mais de 60 nomes e foi publicada na edição 5.887 da Imprensa Oficial do município.
Os candidatos convocados devem realizar a matrícula presencialmente na próxima segunda-feira (19), no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., localizado no CECE Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, no bairro Anhangabaú.
O atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG ou CPF original, comprovante de residência em nome do candidato ou do responsável, atestado médico dermatológico recente e uma foto 3×4 recente, que pode ser apresentada em formato digital, pelo celular.
Também será necessário preencher o PAR-Q, Questionário de Prontidão para Atividade Física, que integra a ficha cadastral disponibilizada no local.
A lista completa dos convocados pode ser consultada nas páginas 9 e 10 da edição extra 5.887 da Imprensa Oficial de Jundiaí.