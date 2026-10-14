14 de outubro de 2026
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AULAS NO BOLÃO

Jundiaí divulga quinta chamada para aulas gratuitas de natação

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
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O atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.
O atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A Prefeitura de Jundiaí divulgou a quinta chamada da lista de espera para as aulas gratuitas de natação da turma “Estrela do Mar”, destinada a pessoas que ainda não sabem nadar. A nova convocação reúne mais de 60 nomes e foi publicada na edição 5.887 da Imprensa Oficial do município.

Os candidatos convocados devem realizar a matrícula presencialmente na próxima segunda-feira (19), no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., localizado no CECE Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, no bairro Anhangabaú.

O atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG ou CPF original, comprovante de residência em nome do candidato ou do responsável, atestado médico dermatológico recente e uma foto 3×4 recente, que pode ser apresentada em formato digital, pelo celular.

Também será necessário preencher o PAR-Q, Questionário de Prontidão para Atividade Física, que integra a ficha cadastral disponibilizada no local.

A lista completa dos convocados pode ser consultada nas páginas 9 e 10 da edição extra 5.887 da Imprensa Oficial de Jundiaí.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail natacao@jundiai.sp.gov.br.

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