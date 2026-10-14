A Prefeitura de Jundiaí divulgou a quinta chamada da lista de espera para as aulas gratuitas de natação da turma “Estrela do Mar”, destinada a pessoas que ainda não sabem nadar. A nova convocação reúne mais de 60 nomes e foi publicada na edição 5.887 da Imprensa Oficial do município.

Os candidatos convocados devem realizar a matrícula presencialmente na próxima segunda-feira (19), no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., localizado no CECE Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, no bairro Anhangabaú.

O atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.